البحرين تعليقاً على عودة نتانياهو: سنواصل بناء علاقاتنا مع إسرائيل

عربيات ودوليات

المنامة - «رويترز»: قال المستشار الدبلوماسي لملك البحرين إن المملكة ستواصل بناء علاقتها مع إسرائيل بعد فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات العامة الإسرائيلية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن فوز نتانياهو «طبيعي ومتوقع دائما».

وأضاف في تصريحات للصحافيين «لدينا اتفاق مع اسرائيل، وهو جزء من اتفاقيات أبراهام، وسنلتزم باتفاقنا ونتوقع أن يستمر على نفس المسار وأن نواصل بناء شراكتنا معا».

وردا على سؤال حول مقاربة إقليمية متعددة الأطراف للأمن تشمل إسرائيل، قال الشيخ خالد «سنرغب في أن نكون مثالا وننجح معا ونواجه جميع التهديدات».

وأثار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون فكرة إنشاء نظام دفاع جوي متكامل في الشرق الأوسط خلال زيارة قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو إلى إسرائيل والسعودية. وباركت المملكة اتفاقيات أبراهام ولكنها لم تعترف بإسرائيل رسميا بعد.

وقال الشيخ خالد، الذي يستضيف بلده الأسطول الخامس الأميركي «نود أن نكون متأكدين من أننا لن نضطر للوصول إلى يوم نواجه فيه بعض التدهور الأمني في المنطقة من أي نوع».

وتابع «نريد أن تتوصل المنطقة إلى تفاهم بين جميع الدول وتتفق ضد أي عدوانية من أي طرف لأي طرف آخر».

