حملة إلكترونية لتذكير العالم بـجريمة «وعد بلفور»

عربيات ودوليات

أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حملة إلكترونية تحت اسم «بلفور» 105، وذلك بمناسبة مرور 105 أعوام على «وعد بلفور» المشؤوم. واعتبر المغردون المشاركون في الحملة أن هذا الوعد هو الذي أسس لمظلومية الفلسطينيين لاحقاً، ومنذ ذلك التاريخ بدأ التواطؤ ضد العرب، كما اعتبروا أن الاحتلال الإسرائيلي سيظل كياناً طارئاً غريباً على فلسطين مهما طال الزمن أو قصر. وطالب المغردون من الدولة البريطانية الاعتذار عما اقترفته في السابق، والتعويض عن السرقة، وعن سنوات من المعاناة منذ تاريخ إطلاق الوعد وحتى يومنا هذا. وتهدف الحملة التي انطلقت في 2 نوفمبر، غداة ذكرى وعد بلفور إلى تعريف الرأي العام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، وحققت لتاريخ اليوم تفاعلاً وصل إلى نحو 318 ألفاً، في حين بلغت التعليقات نحو 20 ألفاً، فيما بلغت المشاركات نحو 240 ألفاً. واعتبر الباحث في الشأن الفلسطيني، أدهم أبو سلمية، أن إحياء الوعي في ذاكرة الجيل الفلسطيني الجديد هي مسألة مهمة جداً لأن المعركة في الأساس هي معركة وعي مع الاحتلال، مؤكداً أنه بقدر ما يستطيع الفلسطينيون إبقاء هذا الوعي حياً بقدر ما تبقى القضية الفلسطينية قضية حاضرة على المستوى الفلسطيني الداخلي والدولي. ولفت إلى ضرورة تذكير المجتمع الغربي الذي يقدم دروساً في الأخلاقيات في حرب أوكرانيا، بأن هناك خطيئة أكبر عمرها أكثر من 105 أعوام.

