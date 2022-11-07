مهاتير محمد يسعى لقيادة ماليزيا في عمر الـ 97

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كوالالمبور - الوكالات: بدأ زعماء سياسيون ماليزيون حملاتهم الانتخابية استعدادا لخوض سباق متقارب، ويشهد منافسة بين رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري والسياسيين المخضرمين من أمثال أنور إبراهيم ومحيي الدين ياسين. كما قدّم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد (97 عاما) أوراق ترشّحه للانتخابات العامة، أمس، آملا في العودة إلى الساحة السياسية، في ما قد يكون سباقه الأخير.

وتعرّض رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب لضغوط شديدة من حزبه «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» (أمنو) لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة على أمل تعزيز أغلبيته الضئيلة جدا. وسيترشح مهاتير محمد -الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه «أكبر رئيس وزراء في المنصب» عندما انتخب عام 2018 لولاية ثانية- مجددا لانتخابات 19 نوفمبر الجاري للدفاع عن مقعده في البرلمان في جزيرة لانكاوي.

وبدا مهاتير محمد في صحة جيدة -رغم مظاهر كبره في السن- وهو يستقبل أمس عشرات من أنصاره، ملوّحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه؛ المدينة الرئيسية في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.

وقال مهاتير للصحافيين إن لديه «فرصة جيدة» للفوز، وسخر من الاقتراحات بأنه يجب أن يتقاعد. وأضاف «ما زلت واقفا على قدمي وأتحدث إليكم، وأعتقد أنني أقدم إجابات معقولة».

وأشار إلى أن حزبه لن يشكل أي تحالف مع أحزاب يقودها «محتالون أو خريجو سجون». في إشارة واضحة إلى «أمنو». وحذّر من أنه سيتم إطلاق سراح نجيب عبدالرزاق (رئيس الوزراء الأسبق والمدان في قضايا مالية) إذا فاز حلفاء السياسي المسجون في «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» مشيرا إلى أن الفساد سيكون قضية رئيسية في الانتخابات. وقال حميدة أيوب (66 عاما) -أحد مناصري مهاتير- «يجب أن تروا ظروف بلدي؛ كثير من الفساد والعديد من المخالفات. حان الوقت للقتال والقتال والقتال!»

وبينما يتوقّع أن يفوز مهاتير بسهولة في لانكاوي، فإن الوصول إلى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة لن يكون سهلا، وفق بعض المحلّلين.

وتتنافس 4 كتل على الأقل - بما في ذلك الكتلة التي يقودها مهاتير- على أغلبية في مجلس النواب المكون من 222 مقعدا، ما يجعل المنافسة شديدة.

