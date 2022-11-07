البرهان يحذّر من «محاولات تفكيك الجيش السوداني»

عربيات ودوليات

حذر قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان من جهات قال إنها تسعى إلى تفكيك المؤسسة العسكرية. وأكد أن «هذه الجهات لن تنال من الجيش مهما فعلت» ضمن خطاب ألقاه أمام ضباط وجنود الجيش في قاعدة للتدريب العسكري، بالعاصمة الخرطوم. وطالب البرهان حزبَ الرئيس المعزول، عمر البشير، بالابتعاد عن المؤسسة العسكرية وعدم الزج بها في الصراعات السياسية، مشيرا إلى أن الجيش لن يسمح لأي جهة بالعودة إلى السلطة من خلالها. وكشف البرهان للمرة الأولى عن تواصل المكون العسكري مع قوى سياسية وصفها بـ«الوطنية» من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وكانت تقارير صحافية قد أكدت وجود تفاهمات بين الجيش السوداني وقوى الحرية والتغيير بشأن وثيقة دستورية جديدة تمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وخروج الجيش من العمل السياسي. وقال البرهان إن هناك توافقا بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وغيرها من الجهات التي وقفت ضد نظام البشير على إكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية. وأضاف أن المكون العسكري في انتظار توافق القوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، مبينا أنه في حال فشل التوافق سيتخذ خطوة -لم يكشف عنها-وصفها بالإيجابية من أجل حفظ البلاد. يذكر أن البرهان أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في أكتوبر من العام الماضي وقال إن الخطوة «كانت ضرورية لمنع انزلاق البلاد نحو الفوضى».