الهيئة ترفض إسقاط 2302 من الأعضاء في الجهراء

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رفضت الهيئة العامة للرياضة قرار مجلس إدارة نادي الجهراء المتعلق بإسقاط عدد 2302 من أعضاء الجمعية العمومية في النادي بداعي عدم تحديث بياناتهم. كما تحفظت الهيئة على قرار تحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية في النادي وعلى كل ما يترتب عليه من آثار. وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بأحكام النظام الأساسي من خلال مراعاة مبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي المتعلقة بالشفافية والحيادية والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص حقوق أعضاء الجمعية العمومية والالتزام بكشوف العضوية المعتمدة من الهيئة نظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات النادي.