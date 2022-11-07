«هوكي السيدات» يواجه أندورا

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يلتقي المنتخب الكويتي مع أندورا في الساعة الـ 07:00 مساء اليوم في ثاني أيام بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات التي ينظمها نادي الالعاب الشتوية على صالته، فيما يتواجه عند الساعة الـ 12:00 ظهرا منتخب لوكسمبورغ مع الامارات، ويلعب في الـ 03:00 عصراً منتخب ايرلندا مع منافسه الكولومبي. وكانت البطولة انطلقت يوم أمس برعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، إذ أقيمت 3 مباريات وجمعت لوكسمبورغ مع ايرلندا في دربي أوروبي والامارات مع أندورا، فيما لعب منتخب الكويت في ساعة متأخرة من مساء أمس مع كولومبيا. وقال أمين سر نادي الالعاب الشتوية مشعل فليطح ان البطولة التي تقام باشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF) شهدت في يومها الأول مستويات لافتة في ظل مشاركة منتخبات لها باع طويل باللعبة.

