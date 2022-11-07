الجابر أشاد بالتنظيم المميز لبطولة سمو ولي العهد للرماية

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أسدل الستار مساء الأول من أمس على منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية بإقامة حفل الختام وتتويج الفائزين والفائزات بمختلف مسابقاتها التي أقيمت تحت رعاية سموه حفظه الله بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد وشملت الرماية الأولمبية للرجال والسيدات والناشئين واستمرت 10 أيام. وأعرب ممثل راعي البطولة محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر في تصريح للصحفيين عن تشرفه بتمثيل سمو ولي العهد حفظه الله في حضور ختام هذه البطولة الكبيرة التي شهدت مشاركة نحو 400 رام ورامية وشهدت مستويات مميزة. وأشاد الشيخ مشعل الجابر بالتنظيم المميز للبطولة من نادي الرماية الكويتي الرياضي برئاسة دعيج العتيبي رئيس النادي ورئيس اللجنة المنظمة واخوانه أعضاء مجلس الإدارة مباركا لجميع الرماة والراميات الفائزين بمنافسات البطولة.



من جانبه قال العتيبي في تصريح مماثل إن البطولة التي شهدت مشاركة مميزة من رماة من الكويت وقطر ظهرت بمستوى عال مضيفا أن جميع منتسبي النادي يتطلعون سنويا إلى تنظيم هذه البطولة الغالية. وأضاف العتيبي أن رماة الكويت حققوا نتائج وأرقاما جيدة في هذه البطولة بمختلف المسابقات الخاصة بالرجال والسيدات والناشئين والناشئات موضحا أن الرماية الكويتية وبفضل دعم الدولة السخي لها تواصل تحقيق نتائجها المشرفة في البطولات الدولية.



وتقدم بجزيل الشكر لسمو ولي العهد حفظه الله على رعايته للبطولة وللشيخ مشعل الجابر على حضوره حفل الختام منوها بدعم وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومسؤولي الهيئة العامة للرياضة للرماية الكويتية ما مكنها من تحقيق إنجازات كبيرة. وأسفرت منافسات اليوم الأخير للبطولة عن إحراز الرامي محمد الديحاني من رماة النادي لقب مسابقة سكيت ليقتنص الميدالية الذهبية متقدما على الرامي منصور الرشيدي من رماة الحرس الوطني الذي حل ثانيا فيما نال الرامي ضاري الديحاني المركز الثالث من رماة النادي ليفوز بالميدالية البرونزية.



وفاز الرامي عبدالله طه من النادي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة القوس والسهم الأولمبي للرجال فيما حصد الرامي فيصل الرشيدي من الحرس الوطني بالمركز الثاني والميدالية الفضية في حين ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي هابس الشمري من النادي.وتوج الرامي أحمد الشطي من النادي بذهبية لمنافسات القوس والسهم مركب للرجال تلاه زميله بالنادي عبدالله مال الله ثانيا في حين نال المركز الثالث الرامي بدر الشلاحي من الحرس الوطني بالمركز الثالث.وتمكنت الرامية ريم النقيب من إحراز المركز الاول لمنافسات القوس والسهم الأولمبي للسيدات فيما حصلت الرامية نور الشرهان على المركز الثاني بينما جاءت الرامية نسيبة حمادة بالمركز الثالث وجميعهن من راميات النادي. وأسفرت منافسات فئة الناشئين عن فوز الرامي سعود الهاملي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة سكيت فيما نال الرامي عبدالله عقلة ذهبية رماية القوس والسهم في حين توجت الرامية لجين الشمري بذهبية نفس المسابقة للناشئات. حضر حفل الختام المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية وعدد من منتسبيه وأسر وذوي الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة.