القادسية وكاظمة أمام الكويت والعربي في نصف نهائي «طائرة الاتحاد»

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يلتقي اليوم كاظمة مع العربي في الـ 05:15 مساء، والقادسية مع الكويت في الـ 07:15 على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، ضمن نصف نهائي بطولة الاتحاد للكرة الطائرة. وكانت البطولة أقيمت بمشاركة 9 أندية بعد انسحاب التضامن واليرموك لعدم جاهزيتهما، وهي بنظام الدوري من دور واحد حيث تأهلت الفرق الاربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي. وتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة ثم القادسية وصيفاً 20 نقطة، والكويت ثالثا بـ 19 نقطة، ورابعاً العربي 15 نقطة.

وينص نظام البطولة أيضا على أن يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي. وسيلتقي الفائزان من مباراتي اليوم في المباراة النهائية الخميس، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث والرابع. في المباراة الأولى يبدو كاظمة أوفر حظا للوصول إلى النهائي من نظيره العربي قياساً على مستوى الطرفين في الدور الأول. وقدم البرتقالي الذي بدأ الموسم بقوة من خلال تجريد الكويت من لقب كأس السوبر بالفوز عليه 3-1، عروضا قوية في البطولة بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني كريستيان داريو كللها بالفوز بجميع مبارياته دون هزيمة.

ويعتمد كاظمة على لاعبيه عبدالعزيز شاكر، مشعل العمر، وعبدالرزاق اللوغاني إلى جانب المحترفين الكوبي أورلاندو سبيدا والدومينيكاني الفيس سانتوس. في المقابل عانى العربي من تذبذب مستواه بسبب اصابات لاعبيه وتغيير جاهزه الفني أكثر من مرة وهو ما أثر على الفريق بصورة كبيرة. ويحاول الأخضر بذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل مستوياته في لقاء اليوم.

وفي المباراة الثانية ستكون الاثارة حاضرة بقوة بين الغريمين القادسية والكويت. والتقى الفريقان في الدور التمهيدي وانتهي اللقاء بفوز القادسية 3-1 وهو يطمح اليوم إلى تكرار انتصاره بقيادة مدربه الأرجنتيني جوليان الفاريز ومحترفيه الروسي فيكتور سيسوييف والبرازيلي دجلما موريرا.

في الطرف الآخر يريد الأبيض الثأر من نظيره والتأهل إلى المباراة النهائية.

ولم يقدم الكويت المستوى المأمول لغاية الآن إذ ظهر الفريق بأداء متذبذب في الدور الاول. ويعتمد مدرب الفريق الأرجنتيني داميان ريدندو على لاعبيه عبدالله جاسم، ويعقوب عبدالله، وعبدالعزيز نجم وإبراهيم صفر إلى جانب المحترفين الروسي رومان دانيلوف والألباني غازميند هوساج اللذين لم يقدما المنتظر منهما لغاية الآن وهو ما دفع إدارة الأبيض إلى التفكير باستبدالهما بعد نهاية البطولة.