كأس ولي العهد للذلول «الصالحية»

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حققت الذلول الصالحية لمالكها سطام السهلي كأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بعد تفوقها في السباق الذي أقيم أول من أمس ضمن المهرجان السنوي على كأس سموه والذي نظمه النادي الكويتي لسباقات الهجن بمضمار النادي وسط مشاركة كبيرة من هواة هذه الرياضة الأصيلة. وشهد السباق الذي خصص للهجن الحيل لمسافة 6 كيلومترات منافسة قوية إلا أن الذلول الفائزة فرضت افضليتها على السباق متقدمة على الذلولين الشاهينة لمالكها حسين الدواس والظبية لبدر العتيبي واللتين نالتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.وفازت الذلول مبلش لمالكها طلال العتيبي بشوط كأس النادي الذي أقيم ضمن المهرجان الذي شهد حضورا رسميا وجماهيريا كبيرا والذي خصص للهجن ثنايا قعدان لمسافة 6 كيلومترات. وأعرب ممثل راعي المهرجان محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر عن فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل سمو ولي العهد لحضور هذا المهرجان التراثي الكبير مؤكدا ان رعاية سموه للمهرجان تعمل على المحافظة على هذه الرياضة التراثية الاصيلة التي اقترنت بحياة الآباء والاجداد. وأشاد الأصفر عقب تتويجه الفائزين بالتنظيم المميز لمجلس إدارة النادي الكويتي لسباقات الهجن من كل الجوانب ما أظهر هذا المهرجان بصورة مميزة مهنئا ملاك الهجن الفائزة بالكأس الغالية. بدوره اعتبر امين سر النادي ربيح العجمي ان مهرجان سمو ولي العهد بمنزلة «العيد لملاك الهجن واعضاء الجمعية العمومية للنادي» لما له من مكانة خاصة لديهم مقدما شكره لسموه على هذه الرعاية الكريمة وللمحافظ الاصفر على حضوره ممثلا عن سموه.وقال العجمي ان الهجن الكويتية تشهد تقدما مضطردا من عام لعام بفضل جهود الملاك والنادي على حد سواء اذ باتت تحقق نتائج مميزة محليا وخارجيا وآخرها الفوز بسباق السعودية مشيدا بهذا التطور الكبير لهذه الرياضة الاصيلة. واشار الى ان الهجن الكويتية ستشارك في الفترة المقبلة بسباق قطر الذي سيعقد على هامش مونديال قطر 2022 وكذلك سباق ابوظبي الذي سيجري في 25 الشهر الحالي، منوها بجهود كل اللجان العاملة في المهرجان ما اسهم بنجاحه. من جانبه اعرب مالك الذلول الفائزة سطام السهلي عن بالغ سعادته بهذا الفوز الغالي بكأس سمو ولي العهد موضحا ان الشوط ظهر بمستوى فني عال بفضل مشاركة أفضل الهجن الكويتية بهذا الاختصاص.

