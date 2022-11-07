وفد مصر يصل 13 الحالي

محلية

أكد جاسم جاسم نائب رئيس اللجنة المنبثقة عن شركة إيدو المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا الودية الدولية، التي ستقام يوم 18 الشهر الحالي على ستاد جابر الأحمد الدولي، أن الشركة تلقت كتاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتقديم موعد وصول وفد الفراعنة إلى الكويت 3 أيام، حيث سيصل يوم 13 الحالي بدلاً من 16.

وقال جاسم، في تصريح صحافي له: إن «تقديم موعد وصول الوفد جاء نظراً للأهمية القصوى التي يوليها الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي فيتوريا لهذه المباراة، التي تحظى بمتابعة عالمية؛ كونها المباراة الأخيرة للمنتخب البلجيكي استعداداً لكأس العالم 2022 في قطر، حيث يغادر الوفد من الكويت إلى الدوحة مباشرة عقب انتهاء المواجهة المرتقبة». وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تخطت العقبة الوحيدة التي واجهتها، وهي المتعلقة بحجز التذاكر على الموقع الذي تم تخصيصه في وقت لاحق، إذ كان متاحاً للجماهير تسديد ثمن التذاكر عبر «الفيزا والماستر»، لتتم إتاحة التسديد في الوقت الراهن وحتى موعد المباراة عبر جميع البطاقات البنكية سواء من داخل الكويت أو من خارجها. وشدد على أن شركة إيدو حريصة تماماً على دخول الجماهير وخروجهم بأريحية كاملة، في ظل التوقعات بحضور جماهيري كثيف للقاء، وذلك وفقاً لكم التذاكر التي تم بيعها حتى أمس. ووجّه جاسم الشكر إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على اهتمامه بالمباراة، كونها تقام على أرض الكويت، وإصداره توجيهات بتذليل كل العقبات والصعاب التي قد تواجه الشركة واللجنة المنظمة المنبثقة عنها.

