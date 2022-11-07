«الجمباز» أشاد بمشاركة الرزيحان في «البرتغال الدولية»

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أشاد اتحاد الجمباز بالمشاركة بالجيدة والمبشرة للاعبة المنتخب نور الرزيحان في بطولة البرتغال الدولية للجمباز الإيقاعي التي انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، مبيناً أن الرزيحان التي نافست في فئة «الجونيور» احتلت المركز الحادي عشر من أصل 22 لاعبة شاركن في هذه المسابقة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة. واعتبر الاتحاد أن النتيجة التي حققتها اللاعبة نور في البطولة إيجابية، كونها المرة الأولى التي تظهر فيها لاعبة كويتية في بطولة دولية بهذا المستوى، منوهاً بأن البطولة شهدت تنافساً قوياً في ظل مشاركة دول متقدمة في اللعبة مثل أوكرانيا والنرويج والبرتغال وكوريا الجنوبية وأرمينيا ومصر. وامتدح الاتحاد جهود اللاعبة المتميزة نور ومدربتها الأوكرانية إيرنيا كوفالتشوك، مضيفاً أن الرزيحان التي خاضت تجربة دولية قوية هي الأولى من نوعها على مستوى الجمباز الإيقاعي الكويتي أثبتت بأن مستواها يتطور بشكل متصاعد وأنها قادمة بقوة لتحقيق الإنجازات في البطولات الدولية الرسمية.