بايرن تخطّى هرتا برلين بصعوبة

دوليه

ارتقى بايرن ميونيخ إلى الصدارة مؤقتاً بفوزه الصعب على مضيفه هرتا برلين 3-2 أول من أمس وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني، فيما تابع بوروسيا دورتموند الضغط على فرق المقدمة بفوزه على ضيفه بوخوم 3-0.

ورفع بايرن رصيده في المركز الأوّل مؤقتا إلى 28 نقطة، فيما رفع دورتموند رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث.

وعاد الحارس مانويل نوير للوقوف بين الخشبات الثلاث بعد اصابة في كتفه الأيسر أبعدته عن مباريات بايرن السبع الأخيرة. وعلى الملعب الأولمبي في برلين، وفي نهاية شوط أول جنوني شهد تسجيل 4 أهداف في غضون 8 دقائق، تقدم بايرن باكراً بفضل جمال موسيالا (12).

وبدأ المهرجان التهديفي حين هزّ بايرن شباك مضيفه مرتين في غضون دقيقتين عبر مهاجمه الكاميروني إريك تشوبو-موتينغ هدفين (37 و38)، قبل أن يقلص نادي العاصمة النتيجة إلى 3-2 بتسجيله هدفين في 5 دقائق للبلجيكي دودي لوكيباكيو (40) وديفي زيلكه في الدقيقة 45 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» للتأكد من خطأ من المغربي نصير مزراوي على قدم زيلكه بالذات. وأكرم دورتموند وفادة ضيفه بوخوم بفوزه عليه بثلاثية نظيفة. وحسم دورتموند النتيجة لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله أهدافه الثلاثة تناوب عليها يوسوفو موكوكو هدفين (8 و45+2)، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم، والأميركي جيوفاني رينا (12 من ركلة جزاء).

وفاز أينتراخت فرانكفورت على مضيفه أوغسبورغ 2-1. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، متقدماً بفارق نقطة عن لايبزيغ السادس الفائز على مضيفه هوفنهايم 3-1، منها هدفان للفرنسي كريستوفر نكونكو. وخسر ماينتس أمام ضيفه فولفسبورغ صفر-3.

