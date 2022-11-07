ريال للعودة إلى الصدارة

دوليه

يسعى ريال مدريد إلى استعادة الصدارة عندما يحل ضيفا على رايو فاليكانو في ختام المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني. وكان برشلونة اعتلى الصدارة مؤقتاً بفوزه على الميريا 2-0. ويملك ريال 32 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه. ويريد ريال مواصلة طريق الانتصارات في الدوري وهو ربما يفتقد مدافعه الألماني أنطونيو روديغر الذي فوّت التدريب الأخير لفريقه بسبب تعرضه لحمل عضلي زائد في الفخذ، وفقا لما أكدته مصادر من النادي الملكي. وتدرب اللاعب في صالة التمارين ومع أخصائيي العلاج الطبيعي، للتعافي من الآلام. وسيُعرف ما إذا كان روديغر سيلحق بالمباراة أم لا لاحقاً. كما لا تزال مشاركة النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، في المباراة غير مؤكدة، إذ تدرب أيضًا في صالة التمارين بمدينة فالديبيباس الرياضية. وشارك في المران البلجيكي إيدين هازارد، بعد تعافيه من الحمل العضلي الزائد الذي تعرض له الاثنين الماضي.

