نابولي يحلق في الصدارة

دوليه

حلّق نابولي في الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه أتالانتا 2-1 أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي، فيما أنفرد ميلان بالوصافة على حساب نادي مدينة برغامو بالذات بفوزه على ضيفه سبيتسيا 2-1.

وقلب النادي الجنوبي تأخره بهدف من النيجيري أديمولا لوكمان (19 من ركلة جزاء)، إلى فوز بفضل مواطن الأخير فيكتور أوسيمهن (23) وإليف إلماس من مقدونيا الشمالية (35).

وضرب نابولي المتصدر والوحيد الذي لم يخسر حتى الان في الـ «سيري أ» عصفورين بحجر واحد فاستعاد نغمة الفوز بعد الخسارة أمام ليفربول الانكليزي في دوري الابطال الثلاثاء، وابتعد بفارق 6 نقاط عن وصيفه الجديد ميلان (35 مقابل 29)، فيما تأخر أتالانتا المتراجع للمركز الثالث بفارق 8 نقاط خلال المرحلة. وعلى ملعبه في برغامو، ضغط أتالانتا باكراً فتحصل على ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة على مهاجم نابولي النيجيري أوسيمهن وبعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» للتأكيد، انبرى لها مواطن الأخير لوكمان تسديدة قوية على يسار الحارس أليكس ميريت (19). ولم يتأخر نابولي في الردّ عبر أوسيمهن بالذات الذي عوض خطأه بهدف التعادل برأسية على يسار الحارس الأرجنتيني خوان موسو (23). وهو الهدف الثامن للدولي النيجيري في الدوري هذا الموسم. وترجم رجال المدرب لوتشيانو سباليتي استحواذهم على الكرة بنسبة 68 في المئة، إلى الهدف الثاني بعد تمريرة أرضية من أوسيمهن إلى لاعب الوسط إلماس من مقدونيا الشمالية الذي سيطر على الكرة وراوغ الحارس وسدد بقدمه اليسرى فشل البرازيلي إيدرسون في ابعادها لتهز الشباك (35). وعاد ميلان إلى نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام تورينو 1-2 في المرحلة الماضية بفوزه الصعب على سبيتسيا 2-1. ويدين «روسونيري» بفوزه إلى منقذه البديل المخضرم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 89، بعدما كان افتتح التسجيل عبر قائده المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز (21). وعادل للضيوف دانيال مالديني، المعار من ميلان نفسه ونجل أسطورة الدفاع باولو والمدير الرياضي الحالي للفريق المضيف (59).

وفاز إمبولي على ساسوولو 1-0، وتعادل ساليرنيتانا مع ضيفه كريمونيزي 2-2.

