انتصار شاق لسيتي

دوليه

تخطى مانشستر سيتي ضيفه فولهام 2-1 أول من أمس ضمن المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز. وسجل لسيتي الأرجنتيني جوليان ألفاريز 17، والبديل النرويجي إيرلنغ هالاند 90+5 أما هدف الضيوف فوقع عليه البرازيلي أندرياس بيريرا 28. ولعب فريق المدرب بيب غوراديولا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 26 بعد طرد لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو 26. وصار رصيد سيتي 32 نقطة في الصدارة. ورفع هالاند رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 18 هدفاً هذا الموسم. كما أنه الهدف الرقم 23 لهالاند في 16 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوف سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي لقاء آخر قلب ليدز يونايتد تخلفه 1-3 إلى فوز على ضيفه بورنموث 4-3 في مباراة مجنونة. وسقط ولفرهامبتون الذي أعلن رسمياً تعاقده مع المدرب الإسباني جولن لوبيتيغي للإشراف عليه، على أرضه أمام برايتون 2-3. في المقابل، انتزع نوتنغهام فوريست صاحب المركز الأخير التعادل 2-2 على أرضه ضد برنتفورد في الرمق الأخير. وسقط إيفرتون على أرضه أمام ليستر سيتي بهدفين نظيفين سجلهما صانع الألعاب البلجيكي يوري تيليمانز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتمريرة من جيمس ماديسون، قبل أن يضيف هارفي بارنز الثاني قبل نهاية المباراة بأربع دقائق بتمريرة جديدة من ماديسون. وسجل ماديسون بالذات نقاطاً في سعيه للتواجد ضمن منتخب إنكلترا المشارك في مونديال قطر لاحقاً هذا الشهر. وخرج ليستر سيتي بطل الدوري عام 2016، بفضل هذا الفوز من منطقة الهبوط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة. وكان ليستر حقق بداية سيئة في مطلع الموسم لكن مدربه براندن روجرز نجح في اعادة التوازن إليه في الآونة الأخيرة.

