لنس تشبث بالوصافة

دوليه

حقق لنس فوزه الرابع توالياً في الدوري الفرنسي بعد تغلبه على انجي 2-1 ضمن المرحلة الـ14 في البطولة رافعاً رصيده في مركز الوصافة إلى 33 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن باريس سان جرمان المتصدر.

وشهدت المرحلة تسجيل المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدفين من ركلتي جزاء وإهدار ثالثة وتمريره كرة حاسمة ليقود فريقه أجاكسيو لقلب الطاولة على ضيفه ستراسبورغ بفوزه عليه 4-2. في المقابل، مني أنجيه بهزيمته السادسة توالياً ليقبع في قاع الترتيب مع 8 نقاط فقط. وافتتح لنس التسجيل عبر ويسلي سعيد بعد لعبة جماعية مشتركة رائعة (21) وضاعف النتيجة الأرجنتيني فاكوندا مدينا (51)، فيما سجل أنجيه هدف الشرف بفضل السلوفيني ميها بلازيتش (87). وفي المباراة الثانية، سُجلت الأهداف الستة في الشوط الأوّل، فتقدم ستراسبورغ بهدفين من جان-ريسنر بيليغاد (6) والمخضرم كيفن غاميرو (17). وبدأ استعراض أجاكسيو فسجل 4 أهداف في غضون 25 دقيقة، فقلص الفارق عبر الوافد الجديد بلايلي (33 من ركلة جزاء) وعادل بفضل منعم الأدريسي (34)، ليعود ويتقدم بالهدف الثاني الشخصي للجزائري (40 من ركلة جزاء)، قبل أن يختتم رياض نوري المهرجان التهديفي بتمريرة من بلايلي (45+3). وتحصل أجاكسيو على ركلة جزاء انبرى لها بلايلي وأهدرها خارج المرمى (63).

