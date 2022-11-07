ديوكوفيتش إلى النهائي

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لحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً سابقاً بالشاب الدنماركي هولغر رونه إلى المباراة النهائية من دورة باريس-بيرسي للماسترز في التنس بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-2 و3-6 و7-6 (7-4) أول من أمس.وكان رونه تغلب في وقت سابق على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-4 و6-2. وقال ديوكوفيتش «بدأت المباراة بشكل جيد جداً. لكن منافسي وجد الحلول بعد ذلك ورفع من مستواه وبالتالي أصبحت الأمور أكثر صعوبة عليّ». وتابع «أستمتع بهذا النوع من المباريات لا سيما في هذه الفترة من مسيرتي». وقال رونه عقب وصوله إلى النهائي «أردت أن ألعب بشكل مختلف عن النهائي الأخير (في بازل). كان عليّ أن أكون أكثر قتالية وأعتقد أنني نجحت».