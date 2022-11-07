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دوليه

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ماتياس سيند?ر (1903 – 1939)


اختير ماتياس سيند?ر أفضل ?عب نمساوي في القرن العشرين، وقدم هذا النجم مستوى مميز? في مونديال 1934 أجــبــر مدربي المنتخبات على تخصيص مدافع لمراقبته. وسجل المهاجم الملقب بـ «الرجل الورقي» نظر? لنحافته الشديدة هدف? واحــد? في النهائيات، لكنه كــأن أحــد ابـــرز نــجــوم البطولة وهــو مــا دفــع الــنــقــاد لتسميته بـ «مــوزارت كرة القدم». وأصــر النجم النمساوي على البقاء في ب?ده بعد ا?حت?ل النازي، كما رفض تمثيل المنتخب الألماني، ويعتقد أن ذلك كان سبب? في وفاته، إذ تم العثور على جثته مع صديقته كامي? كاستينولا مقتولين في يناير من العام 1939 بتسممهما بغاز أول أكسيد الكربون.


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