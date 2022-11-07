إيطاليا 1934 المستضيف يحرز اللقب مجدداً

دوليه

أصبح المنتخب الإيطالي أول فريق أوروبي يتوج بلقب كأس العالم، عندما استضاف على أرضه النسخة الثانية من المسابقة سنة 1934. ولقيت الدورة الثانية نجاحا أكبر من سابقتها، كونها أقيمت في ثماني مدن وأذيعت على الهواء مباشرة، فتمكن عشاق كرة القدم من متابعة المنافسات عبر الأثير في 12 دولة مشاركة.

وكما حصل مع أوروغواي قبل أربع سنوات، استغلت إيطاليا عاملي الأرض والجمهور لتهزم تشيكوسلوفاكيا 2-1بفضل هدفين من توقيع رايموندو أروسي وأنجلو سكيافيو، ليُحرز منتخب المدرب الشهير فيتوريو بوتزو لقبه العالمي الأول.



كان منتخب أوروغواي الغائب الأكبر عن الدورة الثانية، ذلك أنه رفض الحضور ردا على عدم مشاركة إيطاليا عندما استضاف النسخة الأولى، ليدخل حامل اللقب سجل الأرقام القياسية بصفته الفريق الوحيد الذي لم يدافع عن لقبه طوال تاريخ البطولة.



وخلت الدورة في مراحلها المتقدمة من المنتخبات الأميركية الجنوبية، بعدما خرجت كل من البرازيل والأرجنتين من الدور الأول، عقب هزيمتهما أمام أسبانيا والسويد على التوالي.

ولم يضم المنتخب الأرجنتيني أي لاعب من الفريق الذي شارك في المباراة النهائية للدورة الأولى، حيث خسر العديد من عناصره لمصلحة المنتخب الإيطالي، كان أبرزهم لاعب الوسط المتألق لويس مونتي، الذي نجح في قيادة المنتخب الإيطالي إلى اللقب بمعية أربعة من زملائه في المنتخب الأرجنتيني سابقاً نظراً لجذورهم الإيطالية، وهم أتيليو دي ماريا وإنريكو جوايتا وأورسي.



ودخلت النمسا البطولة مرشحة إلى جانب إيطاليا لأحراز اللقب، حيث نجح مدربها هيوغو ميسل في إدخال تحسينات على أسلوب التمريرات القصيرة التي كان قد جلبها إلى أوروبا الوسطى الإنجليزي جيمي هوغان. بيد أن الفريق لم يتمكن من فرض أسلوبه السلس في مباراته ضد المجر برسم ربع النهائي، والتي كانت مليئة بالخشونة والعصبية، حيث بدت أشبه بمعركة شوارع، لتنتهي في الأخير بفوز صعب للنمسا بنتيجة 2-1.



وفي المقابل، لم تسمح الظروف المناخية بأن يقدم المنتخب النمساوي عرضاً جيداً في مواجهة إيطاليا في نصف النهائي، خصوصاً وأن نجمه سينديلار خضع لرقابة لصيقة من قبل مونتي أفشلت حركته وأبعدته عن اللقاء بشكل كامل. ونجح المنتخب الإيطالي في الخروج فائزا في مباراة أقيمت على أرضية مبلّلة وثقيلة بفضل هدف وحيد سجله جوايتا. وكانت تلك ثالث مباراة لمنتخب الأزوري في أربعة أيام، بعد فوز شاق على أسبانيا في ربع النهائي.



وجمعت المباراة النهائية، التي أقيمت في روما يوم 10 يونيو، بين منتخبي إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا. وكما كان حال المنتخب النمساوي، فإن نظيره التشيكوسلوفاكي كان ينتمي إلى مدرسة دول الدانوب التي تتميز بالتمريرات القصيرة السريعة. وبعد فوز صعب على رومانيا في مستهل مشواره في البطولة، نجح المنتخب التشيكوسلوفاكي في قلب تخلفه أمام سويسرا إلى فوز 3-2 في ربع النهائي بفضل هدف حاسم من توقيع نييدلي، الذي عاد ليضيف ثلاثية رائعة أمام ألمانيا في نصف النهائي ويضمن فوز فريقه بنتيجة 3-1.



وفي النهائي افتتح الجناح التشيكوسلوفاكي بوك التسجيل بعد مرور 14 دقيقة بتسديدة زاحفة وسط صمت تام في المدرجات التي غصت بحوالي 50 ألف متفرج. ورمى أصحاب الأرض بكل ثقلهم في الشوط الثاني فأثمر الضغط هدف التعادل بواسطة أورسي الذي سدد كرة داخل شباك الحارس بلانيكا في الدقيقة 81. واستمر التعادل الإيجابي سيد الموقف في نهاية الوقت الأصلي، فخاض المنتخبان وقتاً إضافياً نجح خلاله المنتخب الإيطالي في تسجيل هدف الفوز بواسطة سكيافينو.



عبر الأثير



تمكن عــشــاق كـــرة الــقــدم مــن مــتــابــعــة منافسات تلك البطولة عبر الاثير، بعد قرار بث جميع المباريات عبر الإذاعة في 12 دولة مشاركة، وأسهم ذلك البث الذي لم يكن موجود? في النسخة الاولى التي استضافتها أوروغواي في نجاح النسخة الحالية.



مباراة فاصلة



اضطرت المكسيك التي تأهلت إلى النهائيات بعد الفوز على كوبا، إلى خوض مباراة فاصلة مع الولايات المتحدة التي تقدمت بطلب متأخر للمشاركة. وفازت الولايات المتحدة على المكسيك في إيطاليا لتشارك الأولى في المونديال وتعود الثانية إلى أراضيها.



هدف بالصدفة



قال مهاجم إيطاليا رايموندو اورســي إن هدفه في مرمى تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا بالنهائي لم يأت بالصدفة، وتحدى أورسي الصحافيين والمصورين فـــي الــيــوم الــتــالــي لــلــمــبــاراة النهائية بأنه يستطيع أن يسجل بنفس الطريقة الغريبة التي جاء منها الهدف لكنه فشل في محاو?ته العشرين.



ركلة ضائعة



بات اللاعب البرازيلي دي بريتو أول لاعب يهدر ركــلــة جـــزاء فــي تــاريــخ الــبــطــولــة، عندما فشل في التسجيل أمــام اسبانيا، وشهدت البطولة ثلاث ركلات جزاء اخرى ناجحة عبر الفرنسي جورجز فريست على الارجــنــتـين، والاســبــانــي أراراغــــوري على البرازيل، والهنغاري ساروسي على النمسا.



البطولة في سطور



المضيف: إيطاليا

البطل: إيطاليا

الوصيف: تشيكوسلوفاكيا

الثالث: ألمانيا

الرابع: النمسا

المنتخبات: 16 منتخباً

المباريات: 17 منتخباً

الأهداف: 70 هدفاً

عدد المتفرجين: 395000 متفرج

الـــــــهـــــــداف: أولدريش نجيدلي

(5 أهداف)

أفــضــل لاعــــب: أنــجــلــو سكييفيو (إيطاليا)

أفــضــل حــــارس: ريـــكـــاردو زامـــورا (إسبانيا)

أول هــــــــــدف: ارنـــــســـــتـــــو بــيــلــيــس (ا?رجنتين)

أسرع هدف: الارجنتيني ارنستو بيليس (40 ثانية)

أفضل هجوم: إيطاليا (12 هدفاً)

أقوى دفاع: إيطاليا (3 أهداف)

حـــكـــم الـــنـــهـــائـــي: إيــــفــــان إيــكــلــنــد (السويد)

