مصر أحرجت المجر

دوليه

قــــدمــــت مـــصـــر مـــــبـــــاراة كـــبـــيـــرة أمـــــــام هــنــغــاريــا فــــي الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــمـــع المنتخبين فــــي ســتــاد اســـكـــاريـــلـــلـــي يوم 27 مايو بــمــديــنــة نــابــولــي ضمن الدور الاول للبطولة. وتأهلت مصر الى النهائيات بعد فوزها على فلسطين ذهاباً وإياباً 4-1 في القاهرة، و7-1 في القدس، لتصبح أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في النهائيات.



في المقابل بلغت هنغاريا النهائيات بعد فوزها المزدوج على بلغاريا 4-1 بالنتيجة ذاتــهــا صوفيا، وبودابست.



ورغم ان المنتخب الهنغاري كان يصنف وقتها ضمن أقـــوى منتخبات الــقــارة الــعــجــوز، الا انه كــان يعلم جــيــدا ان المنتخب المصري لــن يكون لقمة سائغة، خصوصا ان الاخــيــر أجــبــره على التعادل السلبي في اللقاء الــودي الذي جمعها قبل عامين في القاهرة. كــمــا لـــم يــغــب عـــن ذاكـــــرة الهنغاريين الــهــزيــمــة الثقيلة التي تعرضوا لها أمــام الفراعنة بنتيجة 0-3 في أولمبياد باريس 1924.



كل تلك الامــور جعلت المنتخب الهنغاري يبدأ المباراة بقوة خوفا من أي مفاجأة قد تطيح به خـــارج الــبــطــولــة، وأثــمــر الضغط الــهــنــغــاري عن هــدف مبكر عن طريق بــال تيليكي في الدقيقة، قبل ان يوسع زميله غيزا تولدو الفارق بعد مرور نصف ساعة من الشوط الاول.



وفــي الــوقــت الـــذي اطــمــان فيه الهنغاريون الى النتيجة، انتفض المنتخب المصري في الدقائق الــعــشــر الاخــيــرة بــقــيــادة لاعـــب الــنــادي المصري عــبــد الـــرحـــمـــن فـــــوزي الـــــذي نــجــح فـــي تسجيل هدفين متتاليين أعـــاد بهما المباراة الــى نقطة الصفر.



وفــي الــشــوط الثاني، كــررت هنغاريا مــا فعلته في الشوط فأحرز جينو فينسز الهدف الثالث، ثــم عــاد تــولــدو ليضيف هدفه الــشــخــصــي الـــثـــانـــي والــــرابــــع لــفــريــقــه في الدقيقة 53 لتنتهي المباراة بفوز هنغاريا 4-2.