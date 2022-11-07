إنكلترا.. البحث عن اللقب الثاني ما زال مستمراً

دوليه

تبحث إنكلترا العريقة في اللعبة منذ سنوات عن لقب عالمي أو قاري جديد تعزز به مكانتها التاريخية، كونها مهد كرة القدم، وتضيفه إلى خزينتها الخاوية إلا من لقب وحيد للمونديال عندما توجت باللقب في 1966.



ورغم امتلاك الإنجليز أجيالا من اللاعبين، كان بمقدورهم تعزيز هذا اللقب اليتيم، فإن المحصلة النهائية بعد ذلك العام كانت صفرا.

وحتى على مستوى كأس أمم أوروبا، فإن الإنكليزلا يملكون تاريخا مشرفا في البطولة، إذ أخفق في التتويج بها، وأفضل إنجازاته كانت احتلال المركز الثاني في النسخة الأخيرة (يورو 2020) التي أقيمت استثنائيا في 12 مدينة أوروبية، إذ خسر وقتها في النهائي بركلات الترجيح أمام نظيره الإيطالي.

الأمر ذاته ينطبق في دوري الأمم الأوروبية، وهي البطولة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في موسم 2018-2019. في النسخة الأولى احتل رفاق هاري كين المركز الثالث، عقب الفوز على سويسرا بركلات الترجيح في المباراة الترتيبية. وحل المنتخب الإنجليزي ثانيا في دور المجموعات خلف بلجيكا في النسخة الثانية 2019-2020، بينما انتهى به المطاف للهبوط إلى المستوى الثاني في نسخة 2022-2023، بتذيله ترتيب مجموعته التي لعب فيها ضد منتخبات إيطاليا والنمسا وألمانيا.



ويتعين على نجوم المنتخب الإنكليزي هاري كين ورحيم ستيرلنغ وجود بيلينغهام وبوكايو ساكا وفيل فودين وماسون ماونت وجاك غيريليش وغيرهم، العمل بجدية خلال مونديال قطر، من أجل محو الصورة الباهتة التي ظهر عليها الأسود الثلاثة في دوري الأمم الأوروبية الأخيرة.



كما يتعين على المدرب غاريث ساوثغيت إثبات أنه يستحق ثقة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الذي جدد عقده قبل عام بالضبط ليستمر حتى نهاية عام 2024. ومنذ توليه هذه المهمة، قاد ساوثغيت المنتخب الإنكليزي للمركز الرابع في كأس العالم 2018 بروسيا، ولوصافة كأس أمم أوروبا (يورو 2020). لكن نتائج المنتخب في دوري أمم أوروبا، وتحديدا في النسخة الثالثة 2022-2023، لم تكن مُرضية، حتى وصل الحال إلى التشكيك في بقائه على رأس عمله بعد انتهاء منافسات مونديال قطر.



وعلى الورق، تبدو إنكلترا قادرة على تصدر مجموعتها، وربما تكون المباراة الأصعب أمام الجارة ويلز التي تعود إلى النهائيات بعد غياب 64 عاما، وتحديداً منذ مونديال السويد 1958.

المنتخب الويلزي المعروف بلقب التنين الأحمر سيكون مطالبا بتأكيد التطور الكبير الذي عرفته كرة القدم في البلاد خلال السنوات الأخيرة وخصوصا بعد المشاركة في كأس أمم أوروبا في نسختي 2016 و2020. يدين منتخب ويلز بهذا التأهل إلى عدد من اللاعبين البارزين، الذين يقدمون عروضا لافتة في عدد من الدوريات عبر العالم، يأتي في مقدمتهم النجم غاريث بيل الذي خاض بيل أكثر من 100 مباراة بقميص منتخب بلاده سجل خلالها 38 هدفا ليتصدر ترتيب هدافي ويلز التاريخيين.

كما تألق جو رودون، مدافع رين الفرنسي، وحارس المرمى واين هينيسي الذي ينشط في نوتينغهام فورست، ودانيال جيمس لاعب وسط مانشستر يونايتد وكونور روبرتس مدافع بيرني ودانيال جيمس لاعب فولهام، وعدد آخر من اللاعبين الذين ينشط أغلبهم في إنكلترا.



ويقود منتخب ويلز المدرب روبرت بيغ أو المعروف اختصارا باسم روب بيغ وذلك منذ سنة 2021، وهو لاعب كرة قدم سابق خاض كامل مسيرته الكروية في أندية إنكليزية مثل واتفورد وشيفيلد وكوفنتري سيتي وهيدرسفيلد.

أما الولايات المتحدة، فتتطلع في مشاركته الحادية عشرة في النهائيات، إلى تحقيق نتائج إيجابية وتكرار الإنجاز الذي حققه في أول نسخة للمونديال.



ويعوّل المنتخب الأميركي الذي يقوده المدرب غريغ بيرهالتر على نخبة من اللاعبين الذين ينشط أغلبهم في الدوري الأميركي الممتاز على غرار الحارس سين جونسون من نيويورك سيتي، وأرون لونغ من ريد بول نيويورك، ودياندر يدلين من أنتر ميامي، وكيلين أكوستا من لوس أنجلوس. أما أفضل لاعبي المنتخب فينشطون في أوروبا مثل كريستيان بوليسيتش لاعب وسط تشلسي الإنكليزي والذي خاض 52 مباراة دولية وسجل 21 هدفا من بينها 5 أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. كما يضم المنتخب أنطوني روبنسون لاعب فولهام الإنجليزي، وويستون ماكيني متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، وتيموتي وياه مهاجم ليل الفرنسي. وستكون البطولة فرصة للاميركان لرد الاعتبار من الخسارة أمام إيران في مونديال فرنسا 1998.



من جهته، خطا منتخب إيران أولى خطواته في كأس العالم في النسخة التي أقيمت بالأرجنتين 1978، ليتكرر ظهوره 4 مرات لاحقا، دون إنجاز لافت تفتخر به الكرة الإيرانية.

وتضم التشكيلة الحالية من منتخب إيران، كوكبة منوعة من الأسماء التي تشارك في الدوري المحلي، وفي الملاعب العربية والأوروبية.



ولعل أبرز هذه الأسماء علي رضا بيرانفاند حارس مرمى ريال أنتويرب البلجيكي، وبيجمان منتظري ورامين رضائيان مدافعا الخريطيات والسيلية القطريان، وعلي كريمي متوسط ميدان قيصري سبور التركي، وسردار أزمون مهاجم باير ليفركوزن الألماني، ومهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي. ويقود إيران في النهائيات البرتغالي كارلوس كيروش الذي أشرف على المنتخب الإيراني في النسخة الماضية، والعائد إلى الفريق قبل شهرين من انطلاق المونديال.



الاتحاد الانجليزي



تأسس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عام 1863، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1905، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت إنكلترا أول مباراة دولية لها أمام اسكتلندا في العام 1872 وتعادلت معها 0-0، أكبر فوز لها على إيرلندا (13 - 0)، وأكبر هزيمة أمام المجر (1 - 7).



منتخب انجلترا



لا تملك إنكلترا نتائج تليق بمكانتها الكروية كونها مهد كرة القدم، إذ حقق الإنكليز اللقب مرة واحدة عندما استضافوا البطولة سنة 1966، ومنذ مشاركتها الأولى 1950 غابت إنكلترا عن النهائيات 3 مرات، واحتلت المركز الرابع مرتين آخرها النسخة الماضية.



الاتحاد الايراني



تأسس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عام 1920، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1948، وإلى الاتحاد الآسيوي في 1958. ولعبت إيران أول مباراة دولية لها أمام أفغانستان في العام 1941 وتعادلت معها 0-0، أكبر فوز لها على غوام (19 - 0)، وأكبر هزيمة أمام تركيا (1 - 6).



المنتخب الايراني



بدأت حكاية منتخب إيران مع المونديال متأخرة نسبيا مقارنة بهيمنة الإيرانيين على الكرة الآسيوية، إذ ظهر للمرة الأولى في مونديال عام 1978، وبلغ منتخب إيران النهائيات 5 مرات سابقة، وسيكون وجوده في قطر 2022 هو السادس على مر التاريخ.



الاتحاد الاميركي



تأسس الاتحاد الأميركي لكرة القدم عام 1913، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1913، وإلى اتحاد الكونكاكاف في 1961. ولعبت الولايات المتحدة أول مباراة دولية لها أمام السويد في العام 1916 وفارت فيها 3 - 2، أكبر فوز لها على باربادوس

(8 - 0)، وأكبر هزيمة أمام النرويج (0 - 11)



المنتخب الاميركي



تظهر الولايات المتحدة في النهائيات للمرة الحادية عشرة، ولا شك أن أفضل نتائجها كانت في النسحة الأولى عندما بلغت الدور نصف النهائي، وحافظ المنتخب الأميركي على مكانه في النهائيات منذ إيطاليا 1990 حتى البرازيل 2014 لكنه غاب عن النسخة الماضية في روسيا.



الاتحاد الويلزي



تأسس الاتحاد الويلزي لكرة القدم عام 1876، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1910، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت ويلز أول مباراة دولية لها أمام اسكتلندا في العام 1876 وخسرتها 0 - 4، أكبر فوز لها على إيرلندا (11 - 0)، وأكبر هزيمة أمام اسكتلندا (0 - 9).



منتخب ويلز



وصل منتخب ويلز إلى النهائيات مرة واحدة في مونديال السويد 1958، وقدم الفريق عروضاً قوية وبلغ الدور ربع النهائي، لكنه خسر بهدف دون رد أمام البرازيل التي كانت تضم آنذاك الجوهرة السوداء بيليه. ورغم تعاقب نجوم عدة على الفريق فشل في التأهل حتى هذه النسخة.