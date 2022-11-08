الاضطراب العاطفي.. يزداد شتاء

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أكد خبراء علم النفس أن الاضطراب العاطفي الموسمي أكثر خطورة من مجرد اكتئاب الشتاء، ذلك أنه يضعف طاقة الجسم ويخلف صعوبة في التركيز وشعورا بالحزن وتغيرا في الشهية.

ويقول الخبراء إنه عندما تصبح الأيام أبرد وأكثر قتامة، يصاب البعض بنوع من الاكتئاب يسمى الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو ليس مجرد حالة من الكآبة الشتوية، بل يمكن أن يكون له تأثير كبير على الحياة اليومية.

وأوضح ستيفن باكلي، من منظمة «مايند» الخيرية للصحة العقلية في بريطانيا أنه إذا كان الشخص مصابا بالاضطراب العاطفي الموسمي، فسيعاني من الاكتئاب خلال بعض المواسم على وجه الخصوص أو بسبب أنواع معينة من الطقس. وهذا لا يعني أنه يشعر بأنه منخفض الطاقة قليلا في الشتاء، بل إنه يمكن أن يؤثر على حياته تماما مثل أنواع الاكتئاب الأخرى.

ويمكن أن تشمل الأعراض نقص الطاقة، وصعوبة التركيز، ومشكلات النوم، والشعور بالحزن، والضعف، والبكاء أو اليأس، والتغير في الشهية.

وأضاف باكلي أن «الأسباب غير واضحة لكننا نعلم أن قلة ضوء النهار يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الحالة المزاجية، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء.

وتابع «تشير بعض الأبحاث إلى أن ساعة الجسم المعطلة قد تلعب أيضا دورا إذا كانت غير متزامنة مع ضوء النهار، ما يؤدي إلى التعب والاكتئاب والشعور بالقلق وعدم الارتياح».

ويجد الكثير من الناس أن مزاجهم أو مستويات طاقتهم تنخفض عندما يصبح الجو أكثر برودة أو أكثر دفئا، ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين يعانون من الاضطراب والقلق الاجتماعي، فإن هذه التغييرات لها تأثير أكبر بكثير على الحياة اليومية.