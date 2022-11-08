أشياء لا تضعها في شنطة السفر

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يحتاج المسافر الكثير من الأغراض الضرورية الخاصة بالرحلة السياحية، وهناك بعض الأمور التي لا يحبذ وضعها في شنط السفر، منها:

المجوهرات والأشياء الثمينة، فهي هذه أشياء غير ضرورية لحملها والتي من المحتمل أن تستخدمها مرة أو مرتين في الرحلة السياحية، ليس فقط أنه غير ضروري ولكن أيضًا يحمل خطر فقدانها.

كما ينصح بضرورة حزم الأساسيات فقط من أدات التجميل حيث إن شراء الكثير من أدوات التجميل غير الضرورية واصطحابها خلال الرحلة السياحية من أكثر الأمور غير المستحبة وغير الضرورية أثناء السفر.

وأيضا لا ينصح بأخذ أو الحصول على الكثير من الملابس القطنية داخل حقيبة السفر، وذلك من أجل توفير المساحة اللازمة لوضع كل الضروريات والاحتياجات التي يريدها المسافر طوال رحلة السفر، كما أنها تستغرق وقتًا أطول حتى تجف عندما تكون مبللة.

ويفضل أخذ أو الحصول على قطعة أو قطعتين فقط من البنطلونات الجينز، وذلك من أجل توفير المساحة لوضع باقي الاحتياجات، بالإضافة إلى ذلك فإن الملابس الجينز معروف أنها تستغرق وقتًا طويلًا حتى تجف، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الاستعانة بالبنطلون المناسب والمريح لرحلة السفر.