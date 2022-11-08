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رسائل مشفرة.. في القاهرة


يستضيف «غاليري إرم» للفنون ابتداء من اليوم وحتى السادس من ديسمبرالمقبل معرضا للفنان العراقي محمود العبيدي يحمل عنوان «رسائل مُشفرة» في رحلة استكشاف لتجربة الفنان العبيدي ذات الأبعاد الإنسانية والفلسفية.
في هذا المعرض ينظر الفنان التشكيلي للحاضر من زاوية أعمق حيث يبحر تاريخيا ليربط الأحداث ويكشف عن الوجه الحقيقي للإنسان المختبئ خلف أيديولوجيات مختلفة تمكنه من وصف نفس الفعل بمعنيين متضادين وربما أكثر من معنى. عرض غاية في الثراء الفكري والإنساني والفلسفي.
ومحمود العبيدي فنان عراقي كندي من مواليد بغداد 1966 عرضت أعماله في المتاحف وصالات العرض حول العالم. بعد خروجه من العراق عام 1991، حصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة جويلف في كندا.


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