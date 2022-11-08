أشكال البشر بعد 3000 عام!

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تواصل التكنولوجيا كشف النقاب عن سلسلة من التطورات تزامنا مع تغيرات الزمن، ومع التطور الذي يشهده العصر الحالي زادت فرص التعرف على المستجدات اليومية لحظة بلحظة عبر أجهزة متطورة يمكننا حملها طوال الوقت في أيدينا، لذا تعمق موقع tollfreeforwarding، في دراسة تأثير تلك التكنولوجيا على البشر مع مرور الزمن، لتصل في النهاية لنتيجة مبهرة حول ما سوف يبدو عليه البشر في عام 3000 اطلق عليها «نموذج ميندي».

ومن المتوقع أن يعاني البشر بعد 800 عام من تقوس الظهر والرقبة، نتيجة للاستخدام المتواصل لشاشات الكمبيوتر وأجهزة الهواتف الذكية التي أثرت بشكل كبير على طريقة الجلوس والوقوف الملائمة.

وفقا لنموذج ميندي، فإن شكل كف اليد سيتغير بشكل ملحوظ، هذا التغير ناتج عن استخدام الهاتف المحمول بكثرة، الأمر الذي يؤثر على مرونة الأصابع ويجعلها في موضع غير طبيعي لفترات زمنية طويلة.

ونتيجة للوضع المعتاد للذراع عند حمل الهاتف، فإنه من المتوقع أن تتغير حركة الذراع وبالتالي يتخذ الكوع زاوية 90 درجة بالنسبة لطول الكتف. ويتوقع الخبراء وفقا لنموذج ميندي المصمم أن يكون حجم دماغ البشر أقل نسبيا مما هو عليه الآن.

وفقا للتوقعات فإنه من الممكن أن يبتكر البشر خلال الأعوام القادمة جفنا داخليا لحماية العين من التعرض المفرط للضوء الصادر عن الأجهزة التقنية.