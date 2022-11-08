نريـد والـدرب بعيـد

كتاب النهار

عنوان مقالنا اليوم هو المثل العراقي الشعبي القديم (نريد والدرب بعيد) يعني هناك شي نرغب فيه ولكن الوصول له بعيد المنال، وهذا حالنا اليوم مع البعض الاكثر من نواب مجلس سبتمبر 2022م حيث بات اهل الكويت يرغبون ويطلبون ان يكون النائب بارا في قسمه الذي يبدأ اعماله كنائب عن الامة في اول جلسة للمجلس (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق) هذا القسم يخلو من المعاملات او المصالح الخاصة والشخصية والانتخابية لكون النائب الفاضل هو كل اهل الكويت ويدافع عن حريات الشعب كافة وليس جزءاً من هذا الشعب.

وبعد القسم هناك مواد تحدد مهام واعمال النائب من خلال قاعة عبدالله السالم ولجان المجلس ونبدأ بالمادة (99) وتنص على (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة) والسؤال هنا عن خلل او قصور في اداء الوزير أو اعمال وزارته او تعدٍ على المصلحة العامة او مصلحة المواطنين، والمادة (100) وتنص على (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ،

وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس) حقه بالمساءلة والمحاسبة وتغليظ السؤال من خلال الاستجواب وهذا في حال وجود خلل او قصور ايضا، والمادة (108) وتنص على (عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانة) وبهذه المادة تأكيد ان عضو مجلس الامة يمثل كل الامة وليس المقربين والمفاتيح الانتخابية وذوي الحظوة لديه وعمله يقتصر في قاعة عبدالله السالم ولجان المجلس وليس في مكاتب الوزراء ودهاليز الوزارات، والمادة (110) وتنص على (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال)

وهنا نؤكد اننا لا نؤاخذه على ادائه في المجلس واللجان الخاصة فيه ولكن نؤاخذه ان تحول من مراقب ومشرع لمراسل يجوب ويدور في دهاليز الوزارات من اجل كسب رضا وود ناخب او مجموعة من الناخبين واعطائهم شيئاً قد لا يكون من حقه كمواطن أو من حقهم كمواطنين ويأخذ من صاحب الحق الاصلي ويعطي لغير المستحق كما كان حالنا بالماضي ويكون الباراشوت هو سيد الموقف والوضع، وكل اهل الكويت لمسوا نور الامل مع الحكومة الـ 40 السابقة عندما تم عدم استقبال النواب الكرام في مكاتب الوزراء واروقة وزاراتهم وعملت الحكومة السابقة على فتح الابواب للمواطن صاحب الحق ان يمشي في طلب حقه من دون الحاجة لنائب يكون وسيطاً بينه وبين الوزارة المعنية وهذا جعل النائب الموقر يكون متفرغا للرقابة والتشريع وهذا صلب عمله وهو المطلوب منه شعبيا ووطنيا، ولكن الغريب والمستغرب اننا سمعنا وشاهدنا البعض الاكثر من النواب الكرام يناشد ويطالب الحكومة الرشيدة رقم الـ41 ان تعود لفتح ابواب الوزارات ومكاتب الوزراء للنواب ولسكرتاريتهم وهذا ما يجعل علامة تعجب كبيرة من هذا البعض حيث اشعر كمواطن ان الهدف من الوصول للكرسي الاخضر ليس من اجل الذود عن حريات الشعب ولا عن مصالحه بل من اجل مصالح القلة المقربة منهم وهذا ما كنا نرفضه سابقا ونرفضه اليوم ونرفضه مستقبلا وان كان هذا فكر نوابك ابشر يا مواطن بالاصلاح ان صلحوا هم ولذا اردد المثل العراقي نريد والدرب بعيد.

والتنمي هنا لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر من مواطن بسيط من اهل الغالبية الصامتة ان تستمر في سياسة الباب المفتوح للمواطن وتستمر باغلاق الابواب امام النواب الكرام ذي صبغة المراسل والوسيط حتى يكون جميع اهل الكويت على مسطرة واحدة ويأخذ صاحب الحق حقه من دون الحاجة لنائب او سكرتير نائب ولتكن يا سمو الرئيس على ثقة ان كل اهل الكويت معك في كل اجراء يصب في خانة العدل والمساواة للكل وكلنا ندعم اصلاحك من خلال الباب المفتوح وتبدل الحال القديم ولذا نقول للنواب الذين يركضون للمعاملات الزمن والوقت قد تغير وجاء زمن الكل سواسية واعلم ان الزمن الحالي هو زمن تصحيح المسار، والحين ما في كلام نقوله سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل سوء ان يرد الكيد لنحورهم ويكون اللي نرغب فيه (نريده) مو بعيد، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو قصة النائب المفتلت على الكل تحت كذبت الاصلاح؟ الجواب بسيط يعطونه ويقرأ وعايش دور البغبغاء بس آخرته يفهم المثل الي يقول (دخانك عماني وطبيخك ما اجاني) وأنت اعقل واركد يا مواطن.

