الحكومة.. والوظائف القيادية

كتاب النهار

تواترت الأنباء مؤخراً عن التوجه الحكومي الى إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والأخذ جدياً بمبدأ - الدقة العلمية والعملية – في اختيار النخبة من الكفاءات الوطنية ضمن إطار تسكين الوظائف القيادية، لتتواكب تلك الكوكبة مع متطلبات العمل الحكومي في إنجاز مجمل الخطط الإنمائية المستدامة، بعيداً عن مفهوم المحاصصة السياسية، وسداً لباب ذرائع المحسوبية أياً كان نوعها.

وعلى ضوء ذلك وقراءة في أحد إصدارات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهي مؤسسة بحثية عربية للعلوم الاجتماعية التطبيقية والتاريخ الإقليمي والقضايا الجيو – إستراتيجية، وتحديداً في الدراسة الصادرة عنه في فبراير 2012، تحت عنوان «إدارة كبار موظفي الخدمة المدنية في البلدان العربية في عام متغيّر - في ضوء الممارسات الدولية الرائدة»، وما أوردته في الملخص بإشارة إلى الحاجة الماسة للارتقاء بالمنظومة الإدارية الحاكمة لمجموعة الوظائف القيادية في الخدمة المدنية، باعتبار أن ذلك هو جوهر عمليات إصلاح الجهاز الإداري للحكومات العربية، وما ورد - أيضاً - في الدراسة لحزمة من منهجيات العمل التي اعتمدت على التحليل الكيفي والمقارن لبعض الممارسات النموذجية متمثلة في «المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة، وكوريا»، لترسم الدراسة بذلك ملامح عامة لإدارة كبار موظفي الخدمة المدنية، وصولاً الى (8) الخلاصة والتوصيات - التساؤلات الثلاثة – حيث جاء في النص الأول منها: التعرف على التوجهات الدولية الرئيسة التي يشهدها العالم في سبيل إصلاح الخدمة المدنية.

وعليه.. ومن باب الدعم الكامل للتوجهات الحكومية الإصلاحية بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء، نرى وجوب أخذ الحكومة بالدراسة العلمية المتكاملة سالفة الذكر، ضمن إطار خطة عملها في تسكين الوظائف القيادية، مع ضرورة التأكيد على مشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي في هذا الجانب، ممثلاً بمعالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح، والذي نجح بشكل كبير في تفعيل سلسلة المتابعات الجادة لأجهزة الدولة وأدائها منذ أن تولى زمام قيادة الجهاز، الأمر الذي سيدفع حتماً نحو تحقيق التكامل التام في دقة الاختيار لمن تزخر سيرهم الذاتية بثروة من الخبرة والإنجازات المشرفة، والتي تعكس صراحة مدى عمق الحس بالمسؤولية والتمكن من الإدارة لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية، مع الأخذ في الحسبان ضرورة تفعيل الحق الدستوري في المادة (7) لمبدأ العدل والمساواة، عبر تهيئة الفرص أمام الكفاءات الوطنية بفتح باب التقديم لشغل الوظائف القيادية، وذلك لخدمة الوطن والقيادة السياسية.

