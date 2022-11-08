تاريخ معرض الكتاب

كتاب النهار

كنا نسمع في ميعة الصبا، قولة العلماء: «أصابته حرفة الادب!!» وكنت احسب انه احترف الادب في كسب ماله ولقمة عيشه، الا ان المعنى بخلاف المقصود!! اي انها ادركته حرفة الفقر، فأغلب الكتاب والقراء هم من عانوا ضروب الفقر، وقليلٌ بل من النادر في وطننا العربي من يمتهن هذه المهنة لكسب لقمة العيش ورفاة الحياة، إذ ان اغلبهم يمارسها كهواية وغواية في دخيلة نفسه لا يحيد عنها حولا، بينما يجد غيره من يسعى وراء التجارة ويمشي في مناكبها بجمع المال والبحث عن الثراء،

وهو يجول حول المكتبات باحثا عن ما جد الجديد في سوق الكُتاب والكتبيين!! ولا ضير ان يكونوا فقراء المال اغنياء النفس، فحينما تقرأ في نصوص الادباء تجد من عانى الويلات بسبب حبه للعلم وتركه لجمع المال وصدق القائل: «لا يجتمع في قلب امرئ طالب علم وطالب مال» فهما كضرتين لا ترضي احدهما إلا بسخط الاخرى فها هو أبو هلال العسكري اللغوي المشهور، صاحب كتاب الصناعتين، وكتاب جمهرة الأمثال، ومع ذلك فقد أدركته حرفة الأدب؛ فقاسى منها وعانى، فتاجر في بيع الحرير لينتشل نفسه وأهله من الفقر، وضاقت به السبل حتى قال:

جُلُوسي في سوقٍ أبيع وأشتري دليلٌ على أن الأنامَ قرودُ

ولا خير في قومٍ تُذلُ كرامهم ويعظُمُ فيها نذلُهم ويسودُ

وتهجوهم عني رثاثةُ كسوتي هجاءً قبيحًا ما عليه مزيدُ

فطلب العلم محتاج لأمور كثيرة كي تنال مرادك منها، فقد ذكرها مولانا الشافعي بقولة:

‏أخي لن تنال العلم إلا بستةٍ

سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ

ذكاءٌ وحرصٌ واجتهادٌ وبُلغةٌ

وصحبةُ أستاذٍ وطولُ زمانِ

والبُلغة هي كافية تسد الحاجة من مال، وتكف السؤال، وتمنع الانشغال، وتجعل طلاب العلم في مأمن من الشحاذة والفقر والاستجداء!!

أما إذا اعتمدت على العلم وحده فلن تكفي حاجتك من متطلبات الدنيا حينما ترى «العيال كبرت والمصاريف كثرت» وسيكون حالك كحال ابي حيان التوحيدي الذي قتله الفقر والعوز والجوع حتى قال:

«خلّصني أيها الرجل، من التكفّف، أنقذني من لبس الفقر، أطلقني من قيد الضُّر، اشترني بالإحسان، اعتبدني بالشكر، اكفني مؤنة الغَداء والعَشاء. إلى متى الكُسَيرة اليابسة، والبُقَيْلة الذاوية، والقميص المرقَّع؟!

بيد ان في الغرب نجد ان اغلبهم ربح ربحا وفيرا وجعلها مهنته له وتفرغ لها، في ما تجينه الكتابة والقراءة من ثراء، فها هو الروائي الاميركي ج.ك رولينغ حيث حققت أعماله أرباحاً في العام الماضي تُقدَّر بـ19 مليون دولار أميركي!! وهذا من النادر والشاذ لا يقاس!!

فرسالتي الأخيرة.. فيا أيها القائمون على أوقات معارض الكتاب.. اسمعوا ووعوا:

ان تجعلوا أيام بداية المعرض كقبلها من المُثلات، حينما كان تاريخه في اخريات شهر نوفمبر مع نزول المعاشات، فتراعوا الكتاب والقراء الكادحين، فليس لنا دخل غير المعاش بشراء الكتاب، ولا تضطروا الى اضيق الطرق للاستدانة، واستخدام الفيزا والماستر كارد!!

