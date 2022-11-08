قل خيراً أو اصمت

كتاب النهار

«المعرفة» عرَّفها قاموس اكسفورد أنها «الخبرة والمهارات التي يمكن للشخص أن يكتسبها من خلال الخبرة والتعليم؛ الفهم العملي والنظري لموضوع ما؛ يمكن معرفته في مجال عملي أو بصفة عامة؛ الحقائق والمعلومات أو الوعي أو التأقلم المتكسب عن طريق الخبرة بحقيقة موقف ما».

لذا فإن أي موقف لا يخصنا ولم نعش لحظته ولم يحدث أمامنا لابد ان تكون لدينا المعرفة لكي نبدي رأينا فيه ونحكم على الاطراف صاحبة هذا الموقف سواء كان موقفاً اجتماعياً او سياسياً.

الظاهرة السائدة في المجتمع الان هي ان الجميع لديه المعرفة في كل مجالات الحياة ويتحدث في كل المواضيع ويطلق الاحكام ويبرر ويفسر ويحلل المواقف ولا يقبل اي فكره تناقض فكرته ويعترض على اي اختلاف ضد رأيه.

اصبح اي موقف اليوم يتم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي وتُبدى الآراء وتُطلق الاحكام دون ادنى معرفة، يرون الموقف بأعينهم ويحكمون على الاشخاص من واقع الافكار المسجونة في عقولهم ونتيجة لمواقفهم وتجاربهم الشخصية التي تركت لديهم انطباعات سلبية يستخدمونها في الحكم على الناس، متناسين أنه لا يوجد إنسان كامل متكامل خالٍ من الأخطاء والعيوب؛ لذلك لا تحكم على شخص من موقف واحد لم يحسن التصرف فيه.

اصبح المجتمع يندفع ويتسرع في ابداء رأيه والحكم على الاخرين وكأنه سبق صحافي، لا بد ان نفهم ان كل موقف له أبعاد طبقية مختلفة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية، وليس من حق اي احد اعطاء الأمر رأي خاطئ، وغير مسنود، ليس من حق اي شخص أن يطلق رأياً في قضية أو موقف يخص الآخر بغير وجه حقّ وذلك بناء على مزاجه النفسي والثقافي والظروف المحيطة به وبالجماعة التي يعيش في كنفها.

الحكم المسبق والتعليق على كل خبر وموقف اصبح عدوى مجتمعية، أصبح عميقاً ويؤدي إلى الانقسامات بين افراد المجتمع، غير انه يخالف التعاليم الأساسية لديننا الذي يدعونا إلى التدبر والتفكر قبل الخوض في اي حديث وان نترك ما لا يعنينا، في اي موقف او قضية فلنقل خيرا أو لنصمت.

ولعلّ أشهر مثال فلسفيّ على تعليق الحكم هو «شكّ» ديكارت Descartes وإيبوخي Epoché وهوسرل Husserl. في ثنائية الجهل والعلم.

وكلّما ارتقى الانسان في الجهل كبر فيه وهم المعرفة والعلم، فهم يعتبرون ان الجُهّال أكثر الناس قطعيّة وتقريريّة في إصدار أحكامهم.

