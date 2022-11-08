سمو ولي العهد: العمل برؤية موحدة لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الأولى

أكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد التزام الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة. (طالع ص 11-10) وقال سموه في كلمة الكويت التي ألقاها في مؤتمر النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية: لقد تضمنت رؤية كويت جديدة 2035 ركيزة أساسية محورها بيئة معيشية مستدامة تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية والإيفاء بتعهداتها البيئية أمام المجتمع الدولي كما أن الكويت ملتزمة بكافة معايير التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريعها البيئية المخصصة لها.



ونقل سموه لحضور المؤتمر تحيات أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد وتمنيات سموه لهم بالتوفيق والنجاح للوصول إلى الأهداف المنشودة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختيها الأولى والثانية.

وتقدم سموه بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على إطلاقها النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ حيث تعتبر هذه المبادرة نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ وهو ما يعبر عن الرغبة الصادقة لدولنا الإقليمية في تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030.



وقال سموه: وفي هذا الصدد فقد شرعت دولة الكويت في تنفيذ عدد من المشاريع مثل: مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور العالمية ومشروع مناولة الكبريت ومشروع خط الغاز الخامس. وأضاف سموه: لا شك أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحقق الكثير من التطلعات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال العمل برؤية موحدة فضلا عن الفوائد المرجوة منها على المستوى الوطني.



وجدد سموه تأكيد الكويت على سعيها الدؤوب للقيام بمشاريع واعدة من خلال هذه المبادرة لزيادة المسطحات الخضراء من خلال التشجير وزيادة الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية والاهتمام بالسياحة البيئية للمساهمة في الوصول إلى الحياد الكربوني خلال منتصف القرن الحالي مما سيتوج بأثر إيجابي في مجال البيئة وخلق فرص اقتصادية ضخمة تعود بالنفع على الأجيال القادمة وفتح آفاق جديدة لمستقبل أخضر مستدام.



وأكد سموه دعم الكويت الكامل لجهود شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية والتزامها بما يتفق عليه في ضوء إمكانياتها ومواردها ولن تدخر جهدا أو دعما أو امتثالا لتحقيق التوصيات التي تتوصل إليها هذه المبادرة بجميع نسخها.