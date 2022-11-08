«نداء أخير».. لإنقاذ الأرض!

الأولى

انطلقت فعاليات قمة المناخ على المستوى الرئاسي، أمس، في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط حضور عدد من القادة والوفود من مختلف أنحاء العالم.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فعاليات الشقّ الرئاسي من القمة، وتستمر يومين، وتتضمن كلمات ومناقشات بشأن قضايا أبرزها الانتقال العادل لتنفيذ الالتزامات المناخية والأمن الغذائي والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية.



ووجه الرئيس السيسي في كلمته نداء لوقف الحرب الأوكرانية، نظرا لتداعياتها على دول العالم، وقال: أنادي باسمكم واسمي إن سمحتم لي بذلك من أجل أن تتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل. وأردف الرئيس المصري: أنا مستعد للعمل من أجل إيقاف هذه الحرب ليس بهدف لعب الدور فحسب.

وشدد في كلمته على ضرورة إنهاء معاناة تغير المناخ، خاصة أن الشعوب باتت أكثر دراية بحجم التحدي وتنتظر تنفيذ التعهدات، داعيا إلى تنفيذ اتفاق باريس بشكل فعال. وطالب بضرورة التجاوب مع شواغل قارة أفريقيا وتنفيذ الدول المتقدمة تعهداتها، داعيا مفاوضي المناخ إلى التحلي بالمرونة.



من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من الاقتراب من نقطة اللاعودة قائلا نتجه نحو الجحيم المناخي، ودعا لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتضافر الجهود بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة في هذا الشأن.

وقال غوتيريش للوفود البشرية أمامها خياران: التعاون أو الهلاك.

وأيد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية، قائلا: بداية فخامة الرئيس نحن معك فيما صرحت به ونحتاج إلى سلام وحوار ووقف الحرب.



وأكد محمد بن زايد في كلمته أمام القمة أن الإمارات ستواصل التركيز على خفض الانبعاثات وستعلن الحياد المناخي في 2050.

وأوضح أن دولة الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.. كما تطرق إلى الشراكة التي جرى إطلاقها أخيراً بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم العمل المناخي من خلال استثمار 100 مليار دولار لبناء مشروعات لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.



وشدد على المنافع والمكاسب الكثيرة التي تحققها مبادرات الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والعمل المناخي والفرص الاقتصادية والتنموية المتزايدة التي تتيحها والتي تصبُّ في نهاية الأمر في مصلحة الأجيال القادمة من خلال تأمين مستقبل مستدام لكوكبنا.. وقال: إن هذه المبادرات تخلق قطاعات جديدة ومهارات جديدة ووظائف جديدة وتساعد في إبقاء الأمل بتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض.



وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات اليوم أمام المندوبين المجتمعين في منتجع شرم الشيخ الواقع بجنوب شبه جزيرة سيناء، في إطار القمة.