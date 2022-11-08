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«البلدية»: فتح منافذ لتسويق المنتجات الزراعية المحلية

فايز الزعل
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الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

كشف المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي عن فتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات الزراعية في مناطق الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية لتسويق ودعم المنتج المحلي الزراعي.
واعلن امس عن تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة لدعم المنتج المحلي الزراعي من خلال السماح بفتح تلك المنافذ التسويقية.

وأفاد بأنه تمت اضافة حرف جديدة منها نشاط كبس التمور والشبس الى جانب الحرف التي تتعلق بالاستفادة من الانتاج الزراعي، مشيرا الى اصدار رخصة تجارية لادارة مزارع الأبقار وانتاج الألبان.
وذكر أن البلدية بدأت بدراسة توطين نشاط السياحة الزراعية للحيازات ذات المساحات الكبيرة بما لا يتعارض مع الانتاج الزراعي.


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