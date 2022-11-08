«البلدية»: فتح منافذ لتسويق المنتجات الزراعية المحلية

الأولى

كشف المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي عن فتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات الزراعية في مناطق الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية لتسويق ودعم المنتج المحلي الزراعي.

واعلن امس عن تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة لدعم المنتج المحلي الزراعي من خلال السماح بفتح تلك المنافذ التسويقية.



وأفاد بأنه تمت اضافة حرف جديدة منها نشاط كبس التمور والشبس الى جانب الحرف التي تتعلق بالاستفادة من الانتاج الزراعي، مشيرا الى اصدار رخصة تجارية لادارة مزارع الأبقار وانتاج الألبان.

وذكر أن البلدية بدأت بدراسة توطين نشاط السياحة الزراعية للحيازات ذات المساحات الكبيرة بما لا يتعارض مع الانتاج الزراعي.