سمو ولي العهد ترأس وفد الكويت في «قمة المناخ»

وطن النهار

وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر امس إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار وزير الإسكان المصري د.عصام الجزار وسفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر البلاد صباح امس متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين ستعقدان في مدينة شرم الشيخ.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة، ويرافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

