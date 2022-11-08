«‏التربية»: حافلات لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة?

وطن النهار

كتب عبد الرسول راضي: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، بدء حركة الحافلات المخصصة لنقل الطلبة من وإلى مدارس التربية الخاصة مطلع الاسبوع الحالي وقال ستستمر تدريجياً لحين اكتمال الأعداد، مشيرا إلى أهمية توفير وسيلة نقل آمنة وملائمة لاحتياجات أبنائنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال في تصريح صحافي، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني للجهات المعنية في وزارة التربية بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة.