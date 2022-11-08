لجنة لنظر تظلمات التحفظات الأمنية على المواطنين

وطن النهار

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا يتم بموجبه تشكيل لجنة تختص بالنظر في التظلمات المقدمة للوزارة من أصحاب الشأن فيما يخص التحفظات الأمنية على المواطنين.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان أن القرار الوزاري رقم 1247 لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة المشار إليها آنفا يأتي تأكيدا واستكمالا لمبدأ الشفافية والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه وصولا إلى تعزيز مسيرة (تصحيح المسار) ودعما لحرية التعبير وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة بما يتوافق مع أحكام القانون والدستور ويحقق الأمن والامان والاستقرار لدولة الكويت.

ووفقا للبيان سيتم استقبال التظلمات إلكترونيا من خلال خدمة (تواصل معنا) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أو عبر البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية [email protected] تسهيلا وتخفيفا على المتظلمين. يذكر أن وزير الداخلية قد وجه الخميس الماضي بإلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن مع ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية.

