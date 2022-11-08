مبادرة «واعي» للوقاية من المخدرات واصلت فعالياتها في الأحمدي

وطن النهار

شاركت الجمعية الخيرية الكويتية حفاظ في مبادرة «واعي» المجتمعية للتوعية بضرر المخدرات بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني برعاية الشيخ فواز الخالد محافظ الاحمدي.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي عبد العزيز سيد عبد الله الرفاعي بأن حملة خلك واعي ولا تكن التالي تأتي انطلاقا من واجب المسؤولية المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني تجاه وطننا الحبيب واستجابة لتوجه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير إطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر المخدرات على أبنائنا وعلى المجتمع، حيث بادرت مجموعة من الجمعيات الخيرية ومنها جمعية حفاظ برعاية كريمة من محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد إلى إطلاق حملة واعي المجتمعية للتوعية بضرر المخدرات عبر عدد من الفعاليات والأعمال التوعوية.

وبين الرفاعي أن الحملة بدأت بلقاءات توعوية لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية بمشاركة عدد من الدعاة من جمعيات عدة كما تم إطلاق مواد إعلامية على وسائل الاجتماعي تحت شعار « كن واعيا اصعد ولا تسقط»

وأضاف: تستشعر حفاظ من خلال مشاركتها في هذه المبادرة مسؤوليتها المجتمعية في حماية الأبناء فتشارك بالتوعية وتوجه بالانتساب إلى حلقات القرآن الكريم فليس هناك احفظ للأبناء في دنياهم ولا أنفع لهم في أخراهم ولا أفضل للآباء في تربيتهم ولا أرجى في برهم من تعليمهم القرآن الكريم فهو عنوان الفلاح لمن أراد الهداية لأبنائه.

وتوجه الرفاعي بالشكر إلى الشيخ فواز الخالد محافظ الأحمدي على رعايته للحملة وإلى الجهات المشاركة وجميع القائمين عليها داعياً المولى -عز وجل- أن تؤتي الحملة ثمارها المرجوة وأن يحفظ الكويت وأبناءها من كل سوء.

