وزير التربية تفقّد مدرسة ابتدائية في الظهر

وطن النهار

فاجأ وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، مدرسة عبدالله العصفور الابتدائية بنين الواقعة بمنطقة الظهر بزيارة تفقدية ضمن جولاته السرية على المدارس، حيث اطلع على وضع المدرسة وآلية سير العمل فيها.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية لـ «النهار» ان الوزير العدواني يعمل من خلال الزيارات المفاجأة على تلمس احتياجات الميدان وهمومه بشكل مباشر، والاستماع إلى المعوقات التي يواجهها لتذليلها، والحرص على توفير الامكانات كافة لتحقيق الاهداف التربوية في تنشئة الاجيال تنشئة سليمة مع الحرص على رفع الكفاءة التعليمية لدى أعضاء المنظومة.

وأكدت مدير المدرسة أمينة البشير، ان الادارة حرصت على تنظيم فعالية عودة الانشطة المدرسية بعد صدور تعليمات من الوزارة بالسماح بالأنشطة المدرسية التي أوقفتها الجائحة في العامين الدراسيين الماضيين، والتي تعتبر جزا مهما وحيويا في المسيرة التعليمية لما لها من قيمة في تعزيز القيم والاخلاق الحميدة في نفوس الطلبة لإيمانها بأن التربية السليمة تأتي في المقدمة ليأتي بعدها التعليم.

واضافت البشير أنه صادف إقامة الفعالية أمس حضور مفاجئ من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني والذي كان له أصداء ترحيبية بين أوساط الهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة، حيث كانت لمشاركته الأبوية لأبنائه الطلبة أثر كبير في نفوسهم، بالإضافة إلى حرصه على الاطلاع على سير العملية التعليمية ومدى جودة الخدمات المقدمة.

