إزالة 72 مخيماً مخالفاً في «الجهراء» و«الأحمدي»

وطن النهار

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفرق الرقابية المعنية بمباشرة عملها وملاحقة وإزالة المخيمات الربيعية المخالفة التي تمت إقامتها ببر محافظتي الجهراء والأحمدي قبل موسم التخييم الذي سيبدأ في 15 نوفمبر الحالي وينتهي في 15 مارس 2023، كاشفة عن مسح الكثير من المواقع وإزالة72 مخيما مخالفا وتوجيه 64 إنذاراً.

وفي هذا السياق أوضحت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي للموسم 2022/2023 بأن الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية باشرت عملها بملاحقة وإزالة 72 مخيم استغلال تجاري وحجز بقالات ودراجات نارية وتحويلها لحجز البلدية وقد تضمنت إزالة 4 مخيمات في طريق الدائري السادس، 23 خلف محطة بنزين النسيم، مخيم بموقع شمال الخويسات، 15 في الجليعة، 22 في صباح الأحمد و 7 مخيمات في سعد العبد الله فضلا عن توجيه 64 إنذاراً.

