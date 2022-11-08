«السكنية»: منظومة جديدة لصرف مياه الأمطار في مدينة المطلاع

وطن النهار

«منظومة جديدة لصرف مياه الامطار في مشروع المطلاع السكني تنطوي على 89 خزان ترشيح موزعة على المشروع بالكامل»... هذا ما أكده نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس راشد العنزي خلال اجتماع للتعريف بالمنظومة الجديدة عقد في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضم اللجنة الدائمة للتنسيق والمتابعة لأعمال الطرق وشبكات مياه الأمطار والصرف الصحي بالمشاريع الاسكانية التابعة للمؤسسة بمشاركة كل من المؤسسة «السكنية» ممثلة في نائب المدير العام لشؤون التنفيذ المهندس راشد العنزي ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم المهندس ناصر خريبط وقياديي المؤسسة الى جانب بعض الممثلين عن وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وبحضور بعض الجهات ذات الصلة ممثلة في الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت (شرطة حماية البيئة).

وأوضح العنزي ان المنظومة الجديدة تطبق لاول مرة في الكويت آملا ان تحقق النتائج والتطلعات المنشودة ليتم تعميمها على مختلف مدن ومناطق الكويت للاستفادة من نتائجها المهمة، موضحا أن المنظومة الجديدة تحتوي على (89) خزان ترشيح موزعة على كامل مساحة المشروع مبيناً آلية عمل الخزانات وكيفية صيانتها لضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة عالية.

وقدم العنزي عرضا مرئيا استعرض المنظومة الجديدة والمزايا التي توفرها، حيث يتم تصريف مياه الأمطار ذاتيا إلى باطن الأرض بعد فلترتها من الاتربة والعوالق والزيوت، ودون الحاجة إلى استخدام النظام التقليدي بنقلها والقائها في البحر عن طريق أنابيب ومجارير أمطار بأطوال كبيرة جدا وذات كلفة باهظة. كما نوقش خلال الاجتماع الوضع التنفيذي الحالي في مدينة المطلاع، وعرض لبعض المظاهر السلبية الناتجة عن القاء بعض مخلفات البناء والأنقاض ونواتج الحفر الناتجة من أعمال البناء في القسائم السكنية للمواطنين على الطرق والخدمات وضرورة المعالجة من قبل الجهات المعنية والتأكيد على تكاتف جميع الجهات ذات الصلة لتجنب وقوع اضرار وتلفيات بالشبكات القائمة بالمدينة.

