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وطن النهار

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«التقدم العلمي» نظمت برنامجاً علمياً


نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) برنامجاً علميّاً لعدد من الطلبة الكويتيين حديثي التخرج، تضمّن تدريباً عمليّاً في بعض الشركات الكبرى في الكويت، ورحلة إلى ألمانيا لزيارة مصانع شركة سيمنسSiemens، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فيها.
وجاء تنظيم البرنامج الذي نفذته إدارة الثقافة العلمية في المؤسسة خلال الشهرين الماضيين؛ حرصاً من المؤسسة على تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المجتمع، والاستثمار في تطوير الطاقات البشرية، والتحفيز على المشاركة الفاعلة في سوق العمل.


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