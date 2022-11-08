رئيس الوزراء يكلّف البلدية بدعم المنتج الزراعي

وطن النهار

كشف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، عن تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة لدعم المنتج المحلي الزراعي من خلال السماح بفتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات الزراعية في مناطق الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية لتسويق منتجات الحيازات الزراعية.

وأضاف خلال جلسة البلدي أمس برئاسة عبدالله المحري، بأنه تم إضافة حرف كنشاط كبس التمور والشبس وكل الحرف التي تتعلق بالاستفادة من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى إصدار رخصة تجارية لإدارة مزارع الأبقار وإنتاج الألبان، ودراسة توطين نشاط السياحة الزراعية، وذلك للحيازات ذات المساحات الكبيرة بما لا يتعارض مع الإنتاج الزراعي.

دعم المواطن

بدوره قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري تعليقا على تكليف رئيس الوزراء لمدير عام البلدية بدعم المنتج المحلي الزراعي، إن المجلس مستعد للتعاون مع البلدية وجميع الجهات المعنية، ومن أولوياته دعم المواطن في أعماله وقطاعاته، لاسيما أن المجلس يعمل لصالح المواطن في أي مجال.

وأكد أن البلدي بشتى الطرق يدعم المنتج الزراعي المحلي، وسيكون من ضمن أولوياتنا.

من جانب آخر وافق المجلس البلدي على طلب توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء، كما وافق على طلب الهيئة العامة للرياضة استقطاع جزء من منطقة الأمان المخصصة لنادي الرماية الرياضي لاستغلاله كمواقف سيارات سطحية لخدمة النادي الواقع في منطقة شمال غرب الجهراء.

وأقر البلدي طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في منطقة الصبية، وطلب تخصيص محطة تحويل كهرباء رئيسية لتغذية مشاريع الاستثمار في الجزيرتين الشمالية والجنوبية والضفتين الشمالية والجنوبية في جسر الشيخ جابر الأحمد في منطقة الصبية.

الدائري الرابع

وحول الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الدائري الرابع، وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بعدم الموافقة على تطوير وتحسين المشروع.

وأبدى العضو الدكتور حسن كمال اسباب الحفظ بشأن تحسين الدائري الرابع قائلاً طلبنا من هيئة الطرق توضيح بعض الأمور ومدى مطابقة المشروع مع المخطط الهيكلي الرابع والمعطيات الاساسية للمشروع، كما أن الدراسة الفنية غير دقيقة وطلبنا تحديث الدراسات للمشروع، لافتا إلى أن هناك مبالغة في جسور المشاة وتصميمها في المشروع.

ولفت إلى أن المشروع كان من المفترض ان ينتهي في عام 2018، متسائلا هل المشروع الذي قدم من قبل هيئة الطرق به مراعاة للنقل الجماعي طبعا لاتوجد دراسة بهذا الامر ويجب على البلدية أن تعطي تصوراتها ومخططاتها لهيئة الطرق، لاسيما ان هناك تناقضا في هذا المشروع الضخم المرصود له ميزانية ضخمة.

الرد الشافي

بدورها قالت العضو منيرة الأمير ان مشروع الدائري الرابع يمثل أهمية خاصة كونه رمزا للازدحام المروري في البلاد على مدى سنوات وبحكم دورنا في المجلس البلدي وكوني عضوا في اللجنة الفنية قمنا بمناقشة المشروع في أكثر من اجتماع وقد ابدينا ملاحظات عدة على الدراسة في السابق ضمن أعمال اللجنة على مدار اجتماعين اخرهم الأسبوع الماضي الذي انعقد خصيصا لمناقشة هذا المشروع.

وأشارت إلى أن المشروع يطال 14 منطقة ويجب على اجهزة الدولة قول أهمية لهذا المشروع وهي لم تدخر جهدا في تكملة المشروع، حيث اننا ننظر بعين المسؤولية لهذا المشروعات ويجب ان نكون حريصين على تنفيذه بأجمل صورة ولا يمكن ان نهدر أموال الدولة على هذا المشروع بأن يكون دون المستوى، وأكدت أنه بكل شفافية بأنها لم تحصل على الرد الشافي حول أسئلة حيوية مطروحة في اللجنة الفنية.

وأفادت أن اعتراضها على فترة أداء وفاعلية المشروع التي تم اعدادها حتى عام 2035 وتنفيذ المشروع سوف ينتهي في عام 2030 فأين الاستدامة إذاً؟ او حتى لفكرة التطوير بعيدة الأمد؟

وتساءلت: كيف لنا ان نخطط لمشروع بهذا الحجم والاهمية والتكلفة التي تصل لنصف مليار دينار والمفترض اننا بانجازه نحل معضلة كبيرة، فقط لتغطية فترة زمنية قصيرة جدا بهذا الشكل فاليوم امامنا مشروع سوف يتم تنفيذه على مدار 5 سنوات ويتحمل جميع مستخدمي الطريق عبء التغيرات التي تطرأ اثناء العمل وفي النهاية نجده يفتقر للاستدامة.

وقالت ان رفضها عبارة عن رد للمشروع لإعادة الدراسة وأطالب بإعداد مشروع جديد وفق اعلى المعايير واحدثها آخذين في الحسبان مفهوم الاستدامة وحسن استغلال الموارد وضبط الدراسات المساندة، مشددة بأنه لن نسمح بأن يهدر المال العام بمشاريع تفتقر للدراسة الصحيحة.

من جانبها قالت العضو شريفة الشلفان ان مشروع تطوير الدائري الرابع لايوجد به توافق للمخطط الهيكلي العام، مشيرة الى ان المشروع غير مجدٍ لعدم اعتماده وفق دراسات صحيحة.

ومن جانبه تمنى اسماعيل بهبهاني ان يقر المشروع، ولكن للأسف رد وزير البلدية بقوله ان البلدية غير مسؤولة عن المشروع، لافتاً الى ان الكل متفق ان الدائري الرابع يعاني من مشاكل، ولكن هناك طرقا اخرى تعاني، مما يتضح ان هناك دراسات غير دقيقة للتخطيط والتنفيذ للمشاريع، ويجب ان يكون هناك تأكيد على ان التصميم للمشروع سليم.

من جانب آخر قام المجلس البلدي بتأجيل الكتاب المقدم بشأن طلب فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص، وابقى على الجدول مشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2023-2024، فيما احاط المجلس بعض مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2023- 2024، فيما اكتفى بالرد بشأن تطوير شارع البلاجات والواجهة البحرية واحال المجلس فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة والإنشائية إلى اللجنة القانونية والمالية.

وحول موضوع الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021-2022، قال العضو د. حسن كمال ان القانون منح البلدي الحق في مناقشة الحساب الختامي والميزانيات، مطالبا بوضع تفسيرات واضحة لكل ماتم اعتماده من البلدية من خلال العرض المرئي، لاسيما انه يطالب بتعديل بعض مواد القانون المتعلق في الميزانيات والمجلس البلدي متعاون في هذا الجانب.

بدوره أكد العضو فهد العبدالجادر، أن البلدي والبلدية بمثابة فريق واحد وكل منا يبحث عن المصلحة العامة، مشددا على عدم ضياع وقت البلدي في عرض مرئي لاينتج عنه تعديل لبعض مواد قانون الميزانية.

واشار العبدالجادر الى ضرورة العمل على قانون يعطي المجلس البلدي الأحقية في تعديل بعض المواد المتعلقة في الميزانية.

وتساءل نائب رئيس البلدي خالد المطيري عن إيرادات الإعلانات التي بلغت 22 مليونا، مستغربا بأنه قليل مقارنة مع كثافة الإعلانات التي نراها في الشوارع.

