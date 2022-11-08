طهبوب: نثمن للكويت موقفها الداعم لقضيتنا في المحافل الدولية

وطن النهار

أشاد السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب بموقف الكويت الدائم تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وإيمانها بعدالة القضية ورفض الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير طهبوب لـ «كونا» أمس الأثنين على هامش افتتاح معرض مركز التراث الفلسطيني الـ55 المقام بالتعاون مع السفارة الفلسطينية في جمعية الخريجين الكويتية والذي يستمر باستقبال الجمهور حتى نهاية الأسبوع.

وأكد ان الكويت «دائما ومنذ عشرات السنين تقدم الدعم بكل أشكاله وأنواعه بدون مقابل وهذا ما يميز دولة الكويت التي ليس لها أي أجندة سياسية في دعم القضية الفلسطينية» مبينا ان «الشعب والحكومة وأصحاب السمو أمراء الكويت المتعاقبين يدعمون الدولة والشعب الفلسطيني حبا لهم وإيمانا بعدالة قضيتهم».

وقال ان هذا المعرض يسلط الضوء على التراث والأعمال الحرفية اليدوية الفلسطينية التي هي جزء أساسي ورئيس للهوية الفلسطينية خصوصا التطريز الفلسطيني أو (الخليلي) الذي دخل ضمن قائمة التراث الإنساني الفلسطيني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) عام 2021.

