«المرأة الدولية» نظمت فعالية بالتعاون مع السفارة الأردنية

وطن النهار

نظمت مجموعة المرأة الدولية في الكويت مع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية فعالية ثقافية سياحية تحت عنوان «مملكة الحضارات» وذلك في فندق كراون بلازا.

واستهلت غادة شوقي، رئيسة مجموعة المرأة الدولية وحرم سفير جمهورية مصر العربية، كلمتها بالترحيب بالضيوف في هذه الفعالية الخاصة، مشيرةً إلى الأردن كواحد من أروع البلدان في الشرق الأوسط، والمشهور بمواقعه الأثرية و الطبيعة الخلابة، اضافة الى الفن الأردني الملفت والحرف اليدوية والثقافة والمأكولات الشهية. ثم تحدثت عن التنوع الجغرافي كالجبال والصحراء في الأردن.

وبهذه المناسبة القى سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبو شتال كلمة ترحيبية اعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير الى رئيسة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية على اتاحتهم الفرصة لسفارة المملكة لتنظيم يوم اردني.

