«التأمينات»: تبادل الخبرات والتجارب مع أجهزة التقاعد الخليجية

وطن النهار

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف احمد الثنيان أهمية تبادل الخبرات والتجارب والمشاريع الناجحة بين أجهزة التقاعد المدني في دول مجلس التعاون الخليجي للارتقاء بعمل هذه الاجهزة وتطويرها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الثنيان الذي ترأس وفد الكويت في الاجتماع الـ21 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لـ (كونا).

وقال الثنيان: إن الاجتماع الذي انطلق بالرياض أخيرا ويستمر حتى الغد تطرق الى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها الربط الثنائي التقني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وكذلك تطوير البرامج والمبادرات المشتركة في مجال نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء.

ولفت الثنيان الى أن «نظام مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي أقره المجلس الخليجي الأعلى لقادة دول الخليج في الدورة الـ25 التي عقدت في مملكة البحرين عام 2004 يعكس إدراك دول المجلس أهمية التقارب في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتنسيق بين أنظمتها».

واوضح الثنيان أن عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية من هم على رأس عملهم بلغ 7541 مواطنا خليجيا فيما بلغ عدد المؤمن عليهم الكويتيين من هم على رأس عملهم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 300 كويتي وذلك تبعا لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في هذا القانون إلزاميا.

