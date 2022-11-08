أرباح «أولاد علي الغانم» تنمو 17.8 % في الربع الثالث

مال وأعمال

أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. عن تحقيق نتائج مالية استثنائية تخطّت المتوقع في الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجّلت أرباحاً صافية بقيمة 4.83 ملايين دينار (17.5 فلساً ربحية السهم) للربع الثالث من عام 2022 مقابل 4.10 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من عام 2021، مما يعني نمواً في الارباح الصافية للشركة بنسبة 17.8% على أساس فصلي. وعلى الأساس السنوي، ارتفعت أرباح الشركة في التسعة أشهر الاولى من العام الجاري بنسبة 13.7%، لتسجل 13.63 مليون دينار (49.2 فلساً ربحية السهم) مقابل 11.98 مليون دينار عن الفترة ذاتها من عام 2021.

إنجازات استثنائية

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، المهندس

فهد علي الغانم: «تعتبر زيادة ارباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 17.8% على أساس فصلي و 13.7% على أساس سنوي نتيجة ممتازة للشركة. ما زلنا نحقق انجازات مالية استثنائية تفوق النتائج التي توقعناها أثناء إدراج الشركة

حيث كانت التوقعات آنذاك ان تنمو الارباح بنسبة 6.5% للفترة عينها». وفيما يتعلق بفئة السيارات الاقتصادية جيلي وجريت وول موتورز أكّد الغانم أن الشركة حققت نمواً استثنائياً آخر في هذه الفئة حيث ارتفعت المبيعات في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 28% على أساس فصلي وبنسبة 52% على أساس سنوي.

معرضان جديدان

وأضاف الغانم: «لدينا خطط توسّعية كثيرة سيتبلور جزء منها في أواخر هذا العام، حيث سنقوم بافتتاح معرضين جديدين لعلامتي بي ام دبليو وجيلي في الجهراء لنوفر خدمات المبيعات وصيانة السيارات لعملائنا في هذه المنطقة. هذا وسنُطلق اعملانا في سوق جمهورية مصر العربية بداية شهر ديسمبر من هذا العام حيث ستبدأ شركة جلوبال أوتو، والتي تعتبر شركة أولاد علي الغانم مساهماً رئيسياً فيها، بأعمال توزيع وبيع وصيانة علامات بي ام دبليو وميني في السوق المصرية الواعدة والمتعطشة لهذه العلامات بعد انقطاع طويل».

حجوزات مدفوعة

وختم الغانم: «ونمت الحجوزات المدفوعة على السيارات الفاخرة بنسبة 70% حيث ارتفعت من 2000 حجز تقريباً في النصف الاول من العام لتصل إلى أكثر من 3400 حجز بمقدمات مدفوعة على طرازات بي ام دبليو ورولز-رويس ورينج روفر ورينج روفر سبورت وديفندر مع الاخذ بعين الاعتبار اننا قمنا ببيع وتسليم كميات جيدة من السيارات في الربع الثالث المنصرم. هذا ونلمس أيضاً تحسناً مستمراً في قدرة مصانع السيارات على تلبية احتياجاتنا في الفترة المقبلة».

