«KIB» مدير الترتيب الرئيس لتمويل مشترك لـ «إنفستكورب»

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الدولي «KIB» التزامه بتطوير وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وفي هذا الصدد، فقد شارك البنك بتمويل صفقة رفيعة المستوى، بصفته مدير الترتيب الرئيسي لتمويل «مرابحة» مشترك بمبلغ 440 مليون دولار أميركي، لشركة إنفستكورب ش.م.ب.، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية. وسيتم استخدام عائدات هذا التمويل، والذي يمتد أجله لخمس سنوات، للأغراض التجارية والاحتياجات الأساسية العامة للشركة ولتعزيز وضعها المالي وميزانيتها، وذلك بإضافة سيولة جديدة لديها.

حضر الحفل الختامي لإتمام هذه الصفقة، والذي أقيم مؤخرا في دبي، فريق من الإدارة العليا لشركة إنفستكورب، بالإضافة إلى ممثلين عن البنوك المشاركة في التمويل. وتعليقا على إبرام هذه الصفقة التي تكللت بالنجاح، فقد صرح محمد خديري، المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والشركات الكبرى في «KIB»، قائلا: «بالرغم من ان شركة إنفستكورب تعاملت مع الأسواق المالية العالمية في الماضي للحصول على التمويلات اللازمة لها، إلا أن نجاح هذا التمويل المشترك يكتسب أهمية استراتيجية بالغة ويشكل علامة فارقة في تاريخ هذه الشركة نظرا لكونه أول تمويل تحصل عليه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما ساعدها على إنشاء علاقات مصرفية جديدة. وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، إلا أن هذه الصفقة لاقت أصداء إيجابية واسعة نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات مما مكن إنفستكورب من الحصول على 440 مليون دولار بدلا من المبلغ الأولي البالغ 200 مليون دولار أمريكي. وهذا يؤكد صلابة ومتانة أساسيات أعمال شركة إنفستكورب وقوة نزعتها الائتمانية في السوق».

وأضاف خديري: «نحن سعداء للغاية بأن تكون شركة إنفستكورب أحد عملائنا الدوليين، وهذه الصفقة ما هي إلا بداية شراكة طويلة الأمد تعود بالمنفعة المتبادلة على كلا الطرفين. وتأتي مشاركتنا في هذا التمويل المشترك ضمن إطار رؤية البنك الاستراتيجية بشأن تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات الكبرى في جميع أنحاء المنطقة».

واختتم خديري تصريحه قائلا: «تمثل هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات البارزة والتاريخ الحافل لبنك «KIB» في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيمة لكبرى الشركات والمؤسسات في المنطقة، والتي تمارس أعمالها في مختلف القطاعات. هذا وسوف نستمر في بذل المزيد من الجهد لمواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصرفنا من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في المنطقة ساعين دائما نحو تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا.

تأسست شركة إنفستكورب في عام 1982، ومقرها الرئيسي في البحرين، وهي أكبر شركة لإدارة الاستثمارات البديلة في الشرق الأوسط وتمارس أعمالها ضمن ستة مجالات تتضمن ما يلي: الأسهم الخاصة، والعقارات، والاستثمارات ذات العائد المطلق، وأعمال البنى التحتية، وإدارة الائتمان، ورأس المال الاستراتيجي. فشركة إنفستكورب، وهي منذ تأسيسها، حققت نموا كبيرا، إذ تطورت من شركة خليجية إلى شركة عالمية ذات نجاح باهر ومميز في مجالات إدارة الأصول، وتملك هذه الشركة أصولا تحت إدارتها «AUM» بقيمة 43 مليار دولار أميركي موزعة على ثلاث قارات وبخطوط إنتاج متنوعة وعديدة.

