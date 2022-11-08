«أرزان ثروات» مستشاراً لتخارج ناجح من صفقة تمويل في الولايات المتحدة

مال وأعمال

أعلنت شركة أرزان ثروات، أنها قدمت استشارة ناجحة للتخارج من صفقة تمويل في الولايات المتحدة الأميركية حققت من خلاله عوائد مجزية لعملائها.

تمت الصفقة في يناير 2022 وذلك ضمن استراتيجية أرزان ثروات التي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين الخاصة في الاستثمار العقاري المرتبط بأداء مؤشر العقارات Real Estate Index Linked Securities (REILS»). إن هذا الاستثمار هو قرض مدته أربع سنوات لتمويل الميزانين لمحفظة عقارية لمجمعات سكنية مؤلفة من 1339 وحدة سكنية ضمن عدة ولايات وهي نيويورك، نبراسكا، ميزوري ونيوهامشير في الولايات المتحدة الأميركية.

وقامت أرزان ثروات بدور المستشار للتخارج من هذا الاستثمار الذي حقق عوائد مميزة للمستثمرين تفوق الحد الأقصى للعوائد الأولية المتفق عليها وذلك خلال فترة استثمار قصيرة مدتها ست شهور. إن التخارج المبكر من هذا الاستثمار كان بسبب البيع غير المتوقع لكامل المحفظة من قبل المقترض والذي أدى الى تحقيق هذه العوائد غير العادية خلال فترة قصيرة.

وعلق مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: «نجاح آخر جديد ضمن استراتيجية تمويل الاستثمارات العقارية. إن هذه العوائد القوية الناتجة عن هذه الصفقة أثبتت قدرة الفريق وأضافت نجاح جديد الى سجل أرزان ثروات الذي حقق حتى الآن عوائد جذابة للمستثمرين. إن الدخل الثابت والمنتظم للدفعات من صفقات الـ REILS أثبتت أنها عنصر استقرار مهم في محافظ عملائنا. كما تواصل أرزان ثروات إعطاء الأولوية للفرص التي تحافظ على ثروة عملائنا وتحميها مع تزويدهم بدخل منتظم ومتوقع. والجدير بالذكر بأن العميل الذي استثمر في كافة الاستثمارات التي تم التخارج منها حتى الآن قد حقق متوسط عائد شهري يساوي 8.4% سنوياً ومعدل عائد داخلي على استثماراته بنسبة 14.4% سنوياً».

