«المركز» جدَّد شراكته مع «لوياك إي سي ميلان»

مال وأعمال

جدّد المركز المالي الكويتي «المركز» شراكته مع أكاديمية «لوياك إي سي ميلان» لكرة القدم، إحدى مدارس كرة القدم الرائدة في الكويت. واستمرت هذه الشراكة طويلة الأمد على مدى 13 عاماً، وأثمرت عن تدريب أكثر من 360 لاعباً شاباً طوروا قدراتهم وصقلوا مهاراتهم بإشراف خبراء دوليين. ويعكس تجديد الشراكة بين الجانبين التزام «المركز» بدعم الأجيال الناشئة في الكويت؛ والمنصات كافة التي تتيح لهم إطلاق العنان لإمكاناتهم.

ويوفر إطار عمل الأكاديمية بيئة رائعة للمشاركين الشباب من أجل تحقيق قفزات ملموسة في مجال التنمية الاجتماعية والصحية؛ مما ينتج جيلاً جديداً يتمتع بإمكانات أفضل من الناحيتين الصحية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، حصل العديد من اللاعبين على فرصة المشاركة في العديد من البطولات الدولية التي ينظمها نادي إي سي ميلان في إيطاليا، مما ساعد على تسهيل نقل المعرفة، وإيجاد تأثير إيجابي طويل الأمد على المشاركين الشباب. وجاء دعم «المركز» لأكاديمية إي سي ميلان كرة القدم تقديراً لجهودها في تقديم تدريب مبتكر وذي مستوى عالمي داخل الكويت، ومساعدة الشباب داخل الدولة على صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، والمنافسة على مستوى عالٍ.

وفي تعليق لها على تجديد هذه الشراكة، قالت سندس سعد، نائب رئيس، إدارة الإعلام والاتصال في «المركز»: «لطالما حرص «المركز» على دعم المبادرات الهادفة والمستدامة التي تعكس قيمه ومعتقداته. ويتماشى دعم «المركز» للأكاديمية والمشاركين فيها من فئة الشباب مع أحد ركائز استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والمتمثلة في بناء القدرات البشرية، والتي تركز على تمكين فئة الشباب. ويسهم «المركز» في ذلك من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشجع مشاركة الشباب في الرياضة والتعليم والثقافة وريادة الأعمال. ونفتخر بشراكتنا مع أكاديمية لوياك إي سي ميلان لكرة القدم، ذات الدور الفاعل في احتضان النشء وتنمية مهاراتهم الرياضية».

