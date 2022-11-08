«العيد»: 42.18 % نمواً في ربحية السهم خلال 9 أشهر

مال وأعمال

اعتمد مجلس ادارة شركة العيد للأغذية في اجتماعه التقرير المالي تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، والذي أشار الى ارتفاع ربحية سهم الشركة بنسبة 42.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف التقرير عن ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية للشركة في تسعة الأشهر من العام الجاري بنسبة 49.28%حيث بلغت 22،979،189 مليون دينار، مقارنة 15،392،563مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021، وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 42.18%وبلغ 2،160،781.مليون دينار مقارنة 1،519،689 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير الى ارتفاع اجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة بنسبة 8.25% حيث بلغت 22،097،994 مليون دينار في تسعة الأشهر من العام الجاري مقارنة 20،413،062 مليون دينار في التسعة أشهر من العام الماضي.

كما ارتفع اجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 41.55% وبلغ 7،200،863 ملايين دينار مقارنة 5،087،095 ملايين دينار في الربع الثالث من عام 2021.

الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية المهندس محمد المطيري صرح إن الشركة ركزت في الربع الثالث من العام الحالي على تفعيل خطط التوسع بالعمليات التشغيلية الإقليمية ضمن استراتيجية Goals 25 بتأسيس شركة أقطار الخليج في الرياض لتكون نقطة الانطلاق للتوسع في الاطار الجغرافي للملكة العربية السعودية و البداية لادارة العمليات التشغيلية للشركة في السوق السعودي ذو الطبيعة الخاصة من حيث الكثافة السكانية، والذي يشكل نسبة 60% من اجمالي استهلاك الأغذية في الخليج، لافتاً الى وضع برنامج تشغيلي متطور ومرن للشركة، يركز على الموازنة الدقيقة بين تنويع سلة المنتجات بإضافة منتجات جديدة، والمحافظة على قائمة المنتجات الحالية وتعزيز أصنافها بغية تلبية أذواق المستهلكين المختلفة والمتنوعة، والقدرة على المنافسة في القطاع الغذائي السعودي.

وأردف المطيري وفي اطار سعي العيد لتحقيق النمو المتواصل لأعمالها الذي يقترن بدخول قطاعات جديدة على المستوى المحلي أهمها قطاع التسويق الرقمي الذي اصبح يمثل 30% من اجمالي مبيعات التجزئة في الكويت، سجلت الشركة نقطة تحول نوعية جديدة وفريدة تهمني شخصيا، باستحواذها على تطبيق هيلث لاند الرائد محلياً بخبرة تربو عن 5 سنوات بالتسويق.

والبيع الرقمي للمنتجات الصحية والعضوية العالية الجودة، والذي شكل بوابة عبور قوية للشركة دخلت من خلالها قطاع التوزيع الرقمي للمنتجات الصحية.

واختتم المطيري بالتأكيد على تحقيق العيد للأغذية للغالبية العظمى من الأهداف والخطط التي وضعتها في عام 2022 وخصوصا ما يتعلق منها باستراتيجية التوسع الإقليمي Goals 25، مشيراً الى أن عام 2022 كان عام التخطيط المتوازن والتأسيس للسير بخطى راسخة في رحلة الشركة لتعزيز النمو المتواصل لأعمالها والالتزام بالاستدامة في الأرباح للمساهمين والمستثمرين، وهو ما سيؤمن القوة اللازمة للشركة للانطلاق والمبادرة في عام 2023.

