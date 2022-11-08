313 مليون دينار مكاسب سوقية لـ«البورصة» رغم التباين

مال وأعمال

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 49.04 نقطة ليبلغ مستوى 7475.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.66 %. مما ساهم في ارتفاع القيمة السوقية الى 47.857 مليار دينار بمكاسب سوقية بلغت نحو 313 مليون دينار. وتم تداول 187?5 مليون سهم عبر 10491 صفقة نقدية بقيمة 52?3 مليون دينار وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.15 نقاط ليبلغ مستوى 5541.84 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13 %.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 70?90 نقطة ليبلغ مستوى 8390.65 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.85 % في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 15.03 نقطة.

